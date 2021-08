Calcio, Serie D: Saluzzo, lunedì 9 via alla preparazione con tante novità

Primi giorni di lavoro per Bra e Fossano, alle prese con la preparazione in vista della stagione calcistica 21\22.

L'altra squadra cuneese di Serie D, il Saluzzo di Mauro Briano, inizierà gli allenamenti lunedì 9 agosto.

Tra novità e conferme i granata si apprestano a disputare la seconda stagione consecutiva nella categoria, difesa con tenacia e grande impegno lo scorso anno.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL SALUZZO CALCIO

Il Saluzzo 2.0 è pronto a ripartire. Seconda stagione consecutiva in Serie D. Via ufficiale alla stagione con la Coppa Italia domenica 12 settembre. Una settimana dopo, il 19, l’atteso debutto in campionato. Vacanze per i marchionali che finiranno lunedì 9 agosto alle ore 17,30 quando è previsto il primo allenamento della stagione 2021-2022. Per una settimana sedute quotidiane sempre nel tardo pomeriggio.

Nuovo lo staff tecnico ma nuovi anche parecchi giocatori. Intanto viene confermata la vecchia guardia con in testa capitan Gabriele Carli. Poi Caldarola, De Marino, Mazzafera, Bedino e Simone Serino. Accanto a loro i giovani Simone Clerici, Pittavino, Giordano e Gaboardi.

Poi i nuovi acquisti a partire dal portiere 2003 Giaccardi ex Albese e Fossano. Poi Alberto Petracca (2000) ex Bra e Pro Settimo; gli ex Alessandria 2002 Di Carlo e Poppa; Chiappino ex Bra e Fossano, Matera centrocampista ex Torino giovanili e Borgosesia. E poi i pezzi da novanta della campagna acquisti condotta dal Presidente Giampiero Boretto e dal direttore sportivo Silvio Degiovanni. Il centrocampista Pierfrancesco Figone 100 presenze in D con Vado, Albisola e Finale Ligure, con scampoli giocati sia in Champions League che in Europa League e l’attaccante classe 1990 Alessandro Testardi ex Sampdoria tra le altre squadre.

Non fanno parte della nuova rosa i saluzzesi Supertino per motivi di studio e Tosi passato al Fossano.

LO STAFF TECNICO

Tutto nuovo lo staff tecnico a cominciare da mister Mauro Briano. Il suo vice Dario Barberis. Massimo Civalleri è il nuovo preparatore atletico mentre Yari Cara seguirà i portieri granata