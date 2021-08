Volley maschile U19: Cuneo, Cardona riconvocato per il collegiale con la Nazionale Under 19

Prosegue il lavoro della Nazionale Under 19 maschile in vista dei Campionati del Mondo di categoria in programma dal 24 agosto al 2 settembre a Teheran, in Iran.

Su segnalazione del Direttore Tecnico delle Nazionali giovanili maschili Julio Velasco e del Tecnico Federale Vincenzo Fanizza, tra i sedici atleti convocati per il collegiale a Camigliatello Silano (CS) dal 4 al 9 agosto, c’è anche il giocatore del Cuneo Volley Luca Abreu Cardona.

Luca Cardona Abreu, campione regionale Under 19, dopo esser stato selezionato per lo stage della Nazionale Pre-Juniores conclusosi il 31 luglio, ripartirà per proseguire l’avventura e dare il massimo, sperando di far parte della delegazione azzurra che disputerà i Campionati del Mondo.

Questa la lista degli azzurrini convocati: Ionut Ambrose, Filippo Bartolucci, Gaetano Penna (Lube Volley); Cosimo Balestra, Alessandro Fanizza (Green Volley Francavilla); Federico Bonacchi (Diavoli Rosa); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Alessandro Bovolenta, Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Luca Abreu Cardona (Volley Savigliano/Cuneo Volley); Gabriele Laurenzano (Matervolley); Luca Porro (Colombo Genova); Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley); Matteo Staforini (Power Volley Milano), Francesco Quagliozzi (Roma 7 Volley).