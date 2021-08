Grande attesa per la XI edizione della caccia al tesoro nelle Langhe

Domenica 19 settembre, in occasione dell’apertura della stagione del tartufo bianco d’Alba, i piccoli e incantevoli borghi e le colline delle Langhe saranno il terreno di svolgimento dell’ XI edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe, organizzata da Turismo in Langa con la collaborazione dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, con il sostegno di Banca d’Alba e di Fondazione CRC, con il patrocinio dell’Associazione Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, della Città di Alba e dei Comuni coinvolti.