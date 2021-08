A Pollenzo conclusa l'Estate Bimbi 2021

Si è conclusa lo scorso 30 di luglio l’edizione 2021 dell’Estate Bimbi organizzato dall’Associazione Gruppo Narrazioni presso l’oratorio Beato Amedeo di Savoia della chiesa di San Vittore Martire a Pollenzo (frazione di Bra), al quale quest’anno si è aggiunto quello presso la Scuola dell’Infanzia San Callisto, in collaborazione con il Comune di Pocapaglia.

Un’esperienza sicuramente, da ripetere. Nel corso di queste sette settimane, i 38 bambini e bambine dai 3 agli 11 anni che hanno preso parte al progetto hanno potuto cimentarsi in tante attività diverse, dai giochi all’aperto ai laboratori creativi, dagli esperimenti scientifici alle passeggiate, dalle attività sportive alle cacce al tesoro, dalle giornate in piscina al ballo, dalla visione di film allo svolgimento dei compiti delle vacanze. Anche quest’anno il centro estivo ha rispettato tutti i parametri di sicurezza imposti dall’emergenza Covid-19 e la sua realizzazione è stata possibile solo dopo un’attenta programmazione delle attività e dell’organizzazione generale. I partecipanti sono stati suddivisi in piccoli gruppi in base all’età, dovendo seguire i protocolli e le linee guida emanate dal Governo e dalla Regione Piemonte per garantire la sicurezza di tutti. Sono inoltre state rispettate le regole relative a distanziamento fisico, uso delle mascherine e corretta igiene delle mani. Sono stati evitati gli assembramenti grazie ad entrate ed uscite scaglionate. Ogni mattina è stato effettuato il triage con controllo della temperatura corporea e di eventuali sintomi respiratori. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di pulizia dei locali utilizzati dai bambini, i quali venivano più volte puliti e disinfettati nel corso della giornata per ridurre al minimo ogni rischio di contagio.

In conclusione si è trattato di un Estate Bimbi speciale, che ha permesso di portare allegria, divertimento, gioco e socialità nelle vite dei bambini e in quelle delle loro famiglie, in un momento in cui se ne sentiva davvero il bisogno. Orgogliosi per la buona riuscita di questa edizione del progetto, i membri del direttivo dell’Associazione desiderano ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per la sua buona riuscita. In primo luogo il parroco di Pollenzo, Don Mauro Molinaris, e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Carlo Bertero, la Dott.ssa Livia Pedretti, che hanno rispettivamente concesso all’Associazione l’utilizzo dei locali dell’oratorio di Pollenzo e della scuola dell’infanzia di Pocapaglia. E poi i volontari che sono intervenuti nel corso del centro estivo, facendo imparare ai bimbi ogni volta qualcosa di nuovo: la responsabile del Rifugio del Roero, Nadia Manuello, che ha insegnato loro come interagire con i cani nel modo migliore, l'apicoltore Alessandro Milanesio che li ha fatti entrare nel meraviglioso mondo delle api, i vigili del fuoco di Bra con il capo distaccamento Valter Rosso e la sua squadra composta da Alex Gallo, Sandro Gandino e Andrea Carbone, che hanno presentato i loro mezzi e le loro attività omaggiando anche i bambini con alcuni simpatici gadget, la guida Mariagrazia Cornaglia, che ha portato i bimbi alla scoperta della storia dello splendido borgo di Pollenzo, il Gruppo Alpini di Lavagna con il loro capogruppo, Pietro Bonetti, che ha illustrato la storia di questo grande corpo militare italiano, il Corpo Volontari A.I.B. (Antincendi Boschivi) del Piemonte con l’ispettore Roberto Bardellino, che ha mostrato le attrezzature, il lavoro e l’impegno nella prevenzione degli incendi boschivi, e infine il volontario Alfredo Martinotti, il quale si è prestato nello svolgere diverse attività con i bambini, dall’allenamento calcistico all’esposizione di curiosità e cimeli storici dalla sua collezione personale. Un sentito ringraziamento anche alle piscine Acqua & Company di Bra, che hanno accolto i ragazzi in piena sicurezza ed efficienza nelle giornate dedicate al divertimento in piscina, e allo Studio Tecnico Gallo Lorenzo di Sommariva del Bosco per aver contribuito alla realizzazione del progetto. Grazie anche alle educatrici, che hanno saputo seguire ogni giorno i bambini nelle attività con professionalità, impegno e grande spirito di collaborazione. E infine un enorme grazie ai bimbi che hanno preso parte al centro estivo, per aver riempito l’estate di gioia con i loro sorrisi, e alle loro famiglie, per aver accordato all’Associazione Gruppo Narrazioni la loro fiducia e per la pazienza e la disponibilità dimostrate nel rispettare le normative anti-Covid.