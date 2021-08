Si cercano operatori turistici per organizzare le visite guidate nella Vigna urbana di Alba

Il Comune di Alba ha pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito www.comune.alba.cn.it un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di operatori turistici per l’organizzazione delle visite guidate alla Vigna urbana di Alba.

Il Comune è infatti proprietario dei circa 7 ettari di terreni adiacenti l’edificio scolastico dell’IIS “Umberto I”, concessi in comodato all’Istituto e fin dal 1881 utilizzati dalla scuola enologica a scopi didattici, produttivi, sperimentali e di ricerca. Si tratta di vitigni autoctoni (dolcetto, barbera, nebbiolo, moscato) oltre a pinot nero, chardonnay, arneis, vitigno di nascetta, ed a collezioni e cloni piemontesi, valdostani e liguri e vari innesti.

Commenta l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla: "La vigna urbana è un elemento strategico del nostro patrimonio cittadino e rappresenta un elemento importante per incrementare l’offerta turistica e per rafforzare l'identità delle nostra comunità. Conoscere un territorio significa viverlo in sicurezza e comprenderne ed apprezzarne fino in fondo anche gli aspetti più profondi. Una visita consapevole, spostamenti lenti e guidati, il rispetto dell’ambiente, della città, del territorio e dei cittadini sono elementi imprescindibili per la valorizzazione del patrimonio turistico di un territorio. Per tutto questo il Comune di Alba intende promuovere le visite guidate in vigna attraverso l’individuazione e la formazione di un elenco di soggetti autorizzati. Con questa offerta innovativa intendiamo approcciarci in modo concreto ai temi dell’enoturismo che caratterizzeranno il 2022 con l’arrivo ad Alba della Global conference on Wine Tourism dell’ONU".

Per partecipare all'avviso pubblico occorre inviare tramite PEC al Comune di Alba il materiale meglio specificato nell’avviso, tra cui una presentazione del candidato ed una proposta dell’attività che si intende attivare in vigna.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Turismo del Comune di Alba all’indirizzo servizi.legali@comune.alba.cn.it o al tel. 0173 292284.