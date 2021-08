Attività fisica: i benefici sono anche per la vita sessuale

Per gli sportivi è stato difficile adattarsi alla pandemia, soprattutto per chi era solito andare più volte a settimana in palestra. Perché l’attività fisica è molto di più di una serie di tecniche per il corpo, i benefici sono anche per la mente. Come dice il detto? “Mente sana in corpo sano”.

La sessualità è fatta di un bilanciamento dei due fattori e ha in comune con l'attività motoria un elemento di non poco conto: la produzione di endorfine, dette anche "ormoni della felicità", funzionali a tutta una serie di processi psico-fisici, capaci di generare senso di appagatezza e benessere, perfino di tollerare lo stress come la fatica. Sesso e sport sono quindi vicini perchè permettono di stare bene nella vita e di avvicinarsi alla felicità che non è un'utopia ma qualcosa che si costruisce e custodisce con pratiche quotidiane.

Autostima: l’elemento chiave

Lo sport fa bene e porta ad avere un rapporto migliore con il proprio corpo, oltre a prevenire tutta una serie di patologie, ad esempio quelle cardiovascolari. L’effetto che si può percepire subito è quello sull’autostima: l’attività fisica ci fa sentire più attraenti e desiderabili. Questo ha un riflesso di non poco conto sulla sessualità, dove sentirsi a proprio agio è fondamentale. Sapere di avere un corpo in forma, allenato allo sforzo e alla resistenza, rende la persona consapevole delle proprie potenzialità, limiti e performance, elementi chiave per stare bene tra le lenzuola.

Non solo, l’attività motoria permette di sviluppare caratteristiche quali elasticità, fluidità, flessibilità, evitando di sentirsi impacciati, più ballerini che “elefanti in cristalleria”. Un po’ come quando si fa un bagno al mare, ritemprante per il corpo come per lo spirito, cosa che l’esercizio fisico riesce a garantire ogni volta. Con una sensazione gradevole di tonicità.

Un aiuto per la libido

L'attività fisica, influendo direttamente sulla sensibilità dell’individuo, permette di aumentare la libido ovvero il desiderio sessuale, intervenendo positivamente su di essa. Mentre gli effetti fisici appaiono evidenti quelli cerebrali ci sono ma non si vedono: il sistema parasimpatico viene stimolato durante lo sport con effetti benefici sulla circolazione sanguigna, anche dei genitali. Una migliore ossigenazione è la conseguenza diretta mentre nel lungo periodo si raggiunge il benessere cardiovascolare. Il cuore è un organo messo alla prova durante l’interazione sessuale e averlo in forma, per gli uomini come per le donne, è un elemento non di poco conto.

La produzione delle endorfine che si ha durante l’attività sportiva permette di raggiungere stati di euforia ed eccitazione: non a caso durante il lockdown è aumentato il numero di persone che hanno cominciato a correre o a camminare, per cercare un po’ di benessere con semplicità. Il vantaggio che un’attività fisica costante apporta alla sessualità è oltre che per la qualità anche per la quantità, rendendo potenzialmente più attivi.

Infine sport e sessualità possono andare assieme. Per la coppia può rivelarsi interessante sviluppare attività motorie a due, con allenamenti da fare in complicità. Condividere lo sport e il tempo libero, e quindi anche una dose di endorfine, rappresenta un elemento importante per migliorare la vita, sia fuori che dentro le lenzuola.