Ristrutturazione a prova di green: alcuni consigli

Quando si decide di comprare una casa, solitamente le opzioni a disposizione sono due: prendere un immobile nuovo o appena ristrutturato, con tutti i costi che ne conseguono, oppure acquistare un appartamento da ristrutturare, più economico e con prospettive di personalizzazione decisamente superiori. Naturalmente bisogna sempre mettere in conto le spese per i lavori, e la fatica, ma le gratificazioni non mancheranno. Come far sì che i lavori di ristrutturazione rispettino anche l’ambiente? Ecco dei suggerimenti utili.

Ristrutturare in chiave ecosostenibile è possibile: ecco come fare

Nell’ultimo periodo il mercato ha accolto diverse richieste relative alle ristrutturazioni in chiave green. Il tutto senza rinunciare ad alcuni capisaldi come il comfort e l’uso delle innovazioni tecnologiche, visto che anche la domotica può sposare i dettami green. È chiaro però che servono delle linee guida precise per rispettare la natura e per ottenere una ristrutturazione degna di questo nome, e si tratta delle seguenti.

Per prima cosa, è assolutamente necessario scegliere con cura i materiali da usare e trovare quelli adatti per una ristrutturazione ecosostenibile. Il legno certificato FSC e il sughero sono due ottimi esempi, ma esistono anche altri materiali, come le bioplastiche ad esempio, insieme alle vernici atossiche a base acquosa. Ad ogni modo, conviene sempre rivolgersi ad un esperto per la selezione dei materiali, dunque a un’azienda del settore che abbia già esperienza in fatto di ristrutturazioni green.

Un altro punto fondamentale è investire in un impianto di energia sostenibile, dunque rinnovabile. Una scelta ecologica di questo tipo prevede ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico, i cui vantaggi possono essere approfonditi leggendo pagine web come quella sui pannelli solari di VIVI energia . È una mossa che può riuscire a soddisfare appieno il consumo energetico, senza gravare sul pianeta.

Sempre nell’ottica di tutela dell’ambiente, risparmio e ottimizzazione dei consumi rientra la scelta di sistemi di risparmio idrico, come i riduttori di flusso da installare su tutti i rubinetti di bagno e cucina. In questo modo si taglieranno gli sprechi d’acqua senza compromettere minimamente il loro corretto funzionamento. Tra i dispositivi green da prendere in considerazione rientrano anche le docce termostatiche, che permettono di mantenere costanti le temperature dell’acqua.

Si chiude con gli elementi d’arredo che, al pari degli altri, devono andare incontro alle esigenze dell’ambiente e avere un’anima ecosostenibile. Nel caso del pavimento conviene come sempre optare per il legno naturale, ma anche la ceramica, le maioliche e il cotto vanno più che bene. E i mobili? Meglio scegliere filosofie come il riuso e il riciclo, o acquistarli di seconda mano presso i mercatini (fisici ma anche online), dato che si trovano moltissime opzioni.