A Boves un agosto ricco di eventi: Fabio Concato tra i grandi ospiti della festa di San Bartolomeo

Sarà un agosto scoppiettante a Boves. Da un lato la festa di San Bartolomeo, che si svolgerà dal 18 al 23 agosto, con tanti concerti e divertimento.

L'evento è stato anticipato di una settimana, come spiega il sindaco Maurizio Paoletti. "Non sappiamo come evolverà la situazione sanitaria, per cui in questo 2021 abbiamo preso la decisione di anticipare la nostra storica festa di fine agosto. Ringrazio ATL per il sostegno che ci dà e per la promozione dei nostri eventi, importante per Boves e per tutto il territorio".

L'evento rientra infatti nel circuito lanciato proprio dall'ATL per l'estate 2021, Cuneo Music & Art Festival, che sta portando grandi nomi della canzone italiana, performer, artisti internazionali del mondo del cinema e dello spettacolo nelle più suggestive location del Cuneese.

Boves rientra tra queste località.

Si parte il 18 agosto alle 21.15 con l'esibizione dei "Controvento", la Nomadi tribute band, in piazza Italia.

Giovedì 19 agosto alle 21.15, sempre in piazza Italia, Festival canoro Cantabanda, spettacolo all'insegna della musica con aspiranti cantanti che si cimenteranno in un concorso canoro accompagnati dalla banda musicale cittafina diretta dal maestro Guglielmina Rossi.

Il 20 agosto, stesso posto stessa ora, sarà una serata magica all'insegna del Jazz. Con vie di jazz e la brazilian jazz night", in scena ci saranno Sabrina Mogentale (voce), Luigi Tessarollo (chitarra), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Stefano Calcagno (trombone), Andrea Beninati (batteria.

Ancora grande musica il 21 agosto, sabato. Alle 16.30, all'Auditorium Borelli, si esibiranno tre giovani talenti del conservatorio Ghedini di Cuneo: Tommaso Sorba, Sebastiano Dotta e Edoardo pellegrino, rispettivamente all'organo, alla chitarra/sax e alla batteria.

Si prosegue alle 18.30, ancora con Vie di jazz, all'Auditorium Borelli, dove si esibirà Fabio Giachino, Piano solo & elettronica "limitless".

L'evento clou, in piazza Italia alle 21.15 o al palazzetto in caso di maltempo, sarà il concerto di Fabio Concato & Paolo Sabatino. Il costo del biglietto è di 10 euro. Info e prenotazioni All4U 3396505277 www.all4u.it

Si prosegue domenica 22 agosto alle 17, con una conferenza "Origini del blues", a cura del musicologo Luca Bragalini. L'incredibile origine del blues tra Cefalù e New Orleans, all'Auditorium Borelli.

Alle 21.15 Erios Junior Jazz orchestra, la più giovane big band italiana. 19 musicisti, nel cuore di Boves. In piazza Italia.

Si chiude lunedì 23 con la sfilata di moda con Eliana Abbigliamento, alle 21.15 in piazza Boves. Alle 21, al parco Marquet, "altolivello", emozioni da brivido, con i trampolini e i personaggi studio della compagnia Terzostudio di Pisa (ingresso 3 euro). Info e prenotazioni Melarancio, 0171 699971 e 3479844570.

Dal 18 al 31 agosto mostra di pittura "Ritratti e luoghi nella storia di Boves" dell'artista Angelo Ponti, presso la ex confraternita di Santa Croce. Dal 19 fino alla fine del mese Luna park in piazza Borelli e piazza Caduti.

Conclude Paoletti: "Ribadiamo il grazie all'Atl che ci ha supportato nell'organizzazione e nella promozione della Festa di San Bartolomeo. Siamo contenti di poter dare una bella vetrina, quale è Boves, agli artisti e ai musicisti e in generale, al mondo dello stettacolo, dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia. La loro è tra le categorie più penalizzate, per cui siamo lieti di contribuire al rilancio del settore".

A settembre un altro grande evento, il passaggio a Boves della HAT SANREMO – SESTRIERE / HARDALPITOUR, che attraversa le Alpi di Piemonte e Liguria nella riscoperta della “viabilità minore” a partire dai percorsi sterrati su strade a fondo naturale. Lo stop a Boves, dove nella piazza centrale sarà allestito un tendone per dare ospitalità ai partecipanti, provenienti da tantissimi paesi europei. Un evento di caratura internazionale e una bellissima vetrina per il paese dominato dalla splendida Bisalta.