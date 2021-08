A Castelmagno arriva lo "chapiteau" più alto d'Europa con lo spettacolo "Hesperus" del circo Madera [VIDEO]

A Castelmagno arriva lo chapiteau più alto d’Europa.



Sarà quello del Circo Madera, montato sul sagrato del Santuario di San Magno dal 14 al 16 agosto. Porterà, attraverso lo spettacolo “Hesperus”, musica, acrobatica, comicità e non sense nel comune più a monte della Valle Grana.

Cinque le esibizioni in programma nella tre giorni di trasferta valgranina di Mirabilia, l’evento dedicato alle arti circensi giunto alla sua 15ma edizione e che si concluderà ad inizio settembre nel capoluogo Cuneo dopo aver toccato Chieri, Alba, Busca e Savigliano.

“Un evento - dichiara l’amministrazione comunale di Castelmagno – che vuole essere un evento di rilancio per la montagna. Portiamo il circo più alto d’Europa qui in Valle Grana. Ringraziamo Mirabilia per aver portato nelle nostre vallate cultura e arte anche in quota.”

Per il sabato 14 agosto prevista una doppia esibizione. La prima alle ore 14,30, la seconda in orario serale alle 21. L’indomani, 15 agosto giorno di Ferragosto, ancora doppio show, alle 14,30 e alle 17,30. Lunedì 16 agosto il circo Madera chiuderà il chapiteau con l’ultimo spettacolo su suolo valgranino alle ore 14,30.

Ogni spettacolo avrà la durata di 75 minuti e il costo di ingresso è di 10 euro.



“Hesperus” vuole essere "la miglior autobiografia che lo spettacolo dal vivo abbia messo mai messo in scena."



Come si legge dalla presentazione dello spettacolo, nasce dall’esigenza di porsi una domanda. “Lo spettacolo dal vivo è vivo? È morto? Non si sente tanto bene?”.



La risposta a queste domande verrà svelata attraverso virtuosismi e risate. La visione del Circo Madera vede un futuro pieno di speranza e vitalità in cui lo spettacolo dal vivo vuole tornare ad essere parte centrale della esperienza di vita e che intende riprendere con forza il suo straordinario ruolo. Che è quello di “coinvolgere, stupire, divertire e far crescere."



“Hesperus ”, in questo senso, è un’”esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo: dalla nascita, alla dipartita.”

Prodotto dal Circo Madera, la regia di “Hesperus” è curata da Silvia Laniado, cantante comica, attrice e docente di vocalità. Il tutto è accompagnato dalle musiche originali di Andrea Gattico, Antonio Carcassi e Andrea Maracci. Le scenografie sono curate da Bruno Geda, i costumi da Simona Randazzo e Ambra Pellegatte, al trucco e alle acconciature Francesca Scalera. I pupazzi visibili nello spettacolo sono realizzati da Eliana Ertugral. Ai suoni e alle luci Martino Scaglia, mentre la grafica e le illustrazioni di "Hesperus" sono di Kamilla Lucarelli.

Lo spettacolo vedrà le esibizioni di artisti circensi di fama internazionale: Tony Pantanaro, Antonio Carcassi, Francesca Garrone, Roberto Sblattero, Francesca Garrone, Andrea Maracci e la regista Silvia Laniado.

I biglietti sono acquistabili al sito: https://www.liveticket.it/festivalmirabilia



Nel video il teaser dello spettacolo del circo Madera “Hesperus”.



Il Circo Madera è la risposta di due famiglie di artisti desiderosi di dare una forma creativa al futuro e alle domande del 2020: A cosa servono le frontiere? Cosa chiamiamo comunità? Qual’è il luogo dell’arte? Il progetto nasce col forte desiderio di creare un luogo dove si possano incontrare diverse forme artistiche e che diventi un terreno fertile per scambi, evoluzioni artistiche e musicali, una bomba artistica la cui esplosione duri per qualche settimana. Madera si distingue anche per la sinergia fra artisti poliedrici: attori teatrali, musicisti, cantanti, circensi e pittori, uniti dall’idea di plasmarsi ed evolvere insieme, attorno ad opere dal forte accento teatrale. Un Circo/Agorà aperto a tutti che, per il tempo del suo passaggio, invita il territorio all’interno di una metafora e che, come un’astronave, lascia al suolo un cerchio perfetto di erba più chiara e il ricordo di un’esperienza al confine tra realtà e magia.

Per informazioni: circomadera.it

Per seguire il calendario degli spettacoli della compagnia Circo Madera per Mirabilia è possibile consultare il sito: https://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2021-en/circo-madera-hesperus