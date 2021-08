Limone Piemonte: tre momenti per celebrare Dante con "A riveder le stelle"

La Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, in collaborazione con la proloco di Limonetto e il Comune di Limone Piemonte, ha confezionato una proposta articolata in tre diversi momenti tra la borgata Limonetto e l'Alpe di Papa Giovanni (Limone Piemonte).



Alle ore 18.30 l’anfiteatro di Limonetto, antistante il sagrato della chiesa di San Chiaffredo, ospiterà una lettura dantesca musicata e commentata. A accompagnare gli spettatori nell’atmosfera del Canto XXXIV dell’Inferno, che si conclude con il celebre verso ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’, saranno il commento di Don Martino Pellegrino, la lettura di Claudia Ferrari e i contributi musicali di Nicolò Bottasso (violino) e Filippo Ansaldi (sassofono), poliedrici musicisti bovesani che vantano esperienze eterogenee che spaziano dalla musica classica al folk, dal jazz al cantautorato passando per i linguaggi contemporanei.



A seguire alle ore 20 cena libera; per chi lo desidera, possibilità di cena convenzionata promossa dall’Ente Proloco di Limonetto con polenta con spezzatino e salsiccia o formaggio a € 10 presso il Bar Bruno Dal Ga (cena su prenotazione obbligatoria entro domenica 8 all’indirizzo mail info@amormimosse.com).



Alle ore 21.30 infine ci sarà l’opportunità di vivere una notte dei desideri davvero speciale: con una breve escursione si raggiungerà infatti l’Alpe di Papa Giovanni, un’oasi di spiritualità e silenzio creata negli anni Sessanta dal recupero di vecchie baite, per osservare la volta stellata sotto la guida esperta di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico, geologo e appassionato del cielo stellato.



Per l’osservazione delle stelle è consigliabile munirsi di torcia o lampada frontale e di coperta.



La lettura dantesca e l’escursione serale sono a partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite (link disponibile su www.amormimosse.com).



Nel rispetto della normativa vigente a partire dal 6 agosto ai partecipanti verrà richiesto di esibire la propria Certificazione verde Covid-19 e un documento di identità in corso di validità.



Il calendario delle iniziative di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sul sito web del progetto; ove non diversamente indicato le attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria.



Info: www.amormimosse.com; www.facebook.com/amormimosse; www.instagram.com/amormimosse; info@amormimosse.com