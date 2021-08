"Occitamo" porta Bollani e i Lou Dalfin nelle valli Po-Bornda, Infernotto e Grana

Il festival “Occit’amo” conclude i suoi appuntamenti nelle valli delle terre del Monviso con le tappe nelle valli Po-Bronda e Infernotto, da giovedì 5 a domenica 8 agosto, e in valle Grana, con un’intera settimana di spettacoli da venerdì 13 a venerdì 20 agosto. Nel programma sono in calendario 19 appuntamenti, tra i quali spiccano ‘Cavaliers, gigants e la Beata’, racconto tra parole e musica di Sergio Berardo (venerdì 6 agosto a Ostana alle ore 21), il concerto di Stefano Bollani (domenica 8 agosto al Pian Pilun tra Sanfront e Brossasco alle ore 12, in collaborazione con Suoni dal Monviso; ingresso 30/40 euro); il Ferragosto Occitano con i Lou Dalfin (domenica 15 agosto a Pradleves alle ore 15) la proiezione di ‘Bogre – La grande eresia europea’, docu-film di Fredo Valla (venerdì 20 agosto a Caraglio alle ore 16) e l’allestimento della mostra dedicata al film (da venerdì 13 a domenica 29 agosto al Filatoio di Caraglio).



La rassegna, che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori, avrà uno spettacolo conclusivo mercoledì 1° settembre a Saluzzo. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.



Giovedì 5 agosto alle ore 15 al rifugio Quintino Sella di Crissolo i Lou Pitakass accolgono gli escursionisti in gita a tempo di ghironda: un omaggio agli appassionati del turismo lento e del Monviso, che potrebbe avere qualche fuori programma anche lungo il percorso.



Partecipazione gratuita, senza necessità di prenotazione.



Venerdì 6 agosto “Occit’amo” si sposta a Ostana, dove si tengono quattro eventi.



Alle ore 10 parte una camminata di Occit’amo per tutti, un ciclo di montagnaterapia con escursioni accessibili a tutti alla scoperta delle Terre del Monviso: su percorso dalla borgata Villa al Centro Polifunzionale Lou Pourtoun in borgata Sant’Antonio, sarà accompagnata dalla musica del gruppo Li Destartavelà, che propone brani tradizionali della tradizione occitana e composizioni originali. La passeggiata si tiene in collaborazione con VisoaViso e il Consorzio Monviso Solidale. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.



Alle ore 14 (evento dedicato in via prioritaria ai ragazzi dei centri diurni che hanno preso parte all’escursione precedente) e alle ore 15.30 presso il rifugio Galaberna in loc. Villa doppio appuntamento con Pluf!, il gioco che racconta le Terres Monviso attraverso giochi, intrattenimenti musicali, indovinelli legati al territorio. Per ciascuna delle due attività, un’ora di divertimento e di apprendimento dedicato a famiglie con bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni, a cura de La Fabbrica dei Suoni. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 0175.567840/1.



Alle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale Lou Pourtoun in borgata Sant’Antonio il laboratorio erboristico artigianale Euphytos propone Il bene dalle piante, un’attività di trasformazione delle erbe spontanee utilizzando moderne tecnologie di estrazione vegetale per riscoprire i valori e i benefici della biodiversità della montagna. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 329.1480685 o via mail su info@laboratorioeuphytos.it.