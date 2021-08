Tanti appuntamenti per celebrare San Lorenzo, il patrono di Alba

La città di Alba festeggia il patrono San Lorenzo martedì 10 agosto 2021 con la Celebrazione eucaristica nella Cattedrale dedicata al Santo ed un programma di appuntamenti culturali, musicali e ludici.

CATTEDRALE DI SAN LORENZO

Ore 10,30

Celebrazione eucaristica in onore del Santo, presieduta dal vescovo Mons. Marco Brunetti, alla presenza dei Sacerdoti della Diocesi, dei Diaconi e dell’Amministrazione comunale di Alba.

MUSEO CIVICO “FEDERICO EUSEBIO”

Quest’anno in occasione della festività di San Lorenzo il Museo Civico Federico Eusebio propone due appuntamenti:

Ore 17

Famiglie al Museo… speciale San Lorenzo. Grandi e piccoli potranno scegliere una delle 3 cacce al tesoro, La capanna smarrita, nella sezione di preistoria, Misteri ad Alba Pompeia, nella sezione di archeologia romana e Piccoli e grandi animali, nella sezione di scienze naturali.

Ore 18,30

Visita guidata tematica “Storia di un conflitto: pagani e cristiani”. Storie, curiosità e segreti di una delle pagine più interessanti della storia romana: la persecuzione dei cristiani durante il periodo imperiale, riletta attraverso il personaggio del patrono albese, San Lorenzo.

Costi: adulti € 3,00, € 1,00 dagli 11 ai 17 anni, gratuito fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: museo@comune.alba.cn.it 0173 292473

Il museo è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

MUDI

ore 20.00 – 21.00 e 22.00

La notte di San Lorenzo – visite guidate serali sul campanile della Cattedrale

Dalle 14.30 alle 18.30 apertura speciale del Museo Diocesano e del percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo, che conserva importanti testimonianze di epoca romana e medievale.

In orario serale alle ore 20.00, 21.00 e 22.00 tre occasioni per salire sul campanile romanico della Cattedrale e scoprire l'originale “doppia” struttura campanaria. Salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili, si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre campanaria del X secolo, inglobata in quella del XII secolo. Da una prospettiva unica, 45 metri di altezza, si potrà ammirare la città illuminata e suoi monumenti rappresentativi.

Costi: visita guidata al campanile 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: mudialba14@gmail.com 345 7642123

TRIBUTO AD ASTOR PIAZZOLLA

Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “Giorgio Busca” - ore 21.00

In occasione della festa patronale, l’Amministrazione comunale propone un concerto dedicato ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. A esibirsi sarà il complesso Art Tango Ensemble, trio composto dai violinisti Joaquín Palomares e Antonio García Egea e dal virtuoso di bandoneon Orlando Dibello, sulle cui musiche danzerà la coppia di ballerini David Reus e Victoria Huang. Un viaggio nel mondo del tango che ne esalta la passione, la sensualità e la malinconia.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it 0173 292470.

ALBA SOTTERRANEA

Il passato è sotto ai tuoi piedi! Scopri le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista.

Turni di visita prenotabili ore 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18.

Info e prenotazioni (obbligatorie e da effettuarsi entro le ore 17 dell'8 agosto): www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA oppure solo sms o WhatsApp a 339 7349949 – 342 6433395.

IL GIOCO DELLA CITTÀ

Scopri! Indaga! Risolvi! L'attività ludico didattica per scoprire l'arte e la storia della città di Alba. Ritrovo alla chiesa di San Giuseppe

Ore 15.00 La Chiesa dei Giochi. Una visita guidata e giocata al labirinto sorprendente della chiesa.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 Caccia all'indizio per le vie della città (si può ritirare il kit presso la chiesa). Un percorso di 14 tappe per scoprire ogni angolo del centro storico.

In palio lo Scrigno del Territorio e l'omaggio per salire sul campanile di San Giuseppe.





Info e prenotazioni (obbligatorie e da effettuarsi entro le ore 17 dell'8 agosto): www.ambientecultura.it sezione GIOCO DELLA CITTÀ oppure solo sms o WhatsApp a 339 7349949 – 342 6433395.