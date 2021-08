Elezioni amministrative, è ufficiale: si voterà il 3 e 4 ottobre

La ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

“Le consultazioni elettorali - spiega il Viminale in una nota - si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre”.

I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 Capoluoghi di Provincia (tra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Le liste dovranno essere presentate entro il 3 settembre, in un arco di tempo dunque relativamente stretto.

Sono 148 i Comuni piemontesi chiamati alle urne, tra cui due capoluoghi di provincia, Torino e Novara.

In provincia di Cuneo sono chiamati alle urne: Dronero, Cavallermaggiore, Caramagna Piemonte, Roccaforte Mondovì, Sampeyre (oltre i 1000 abitanti) e poi Barbaresco, Casalgrasso, Casteldelfino, Crissolo, Entracque, Frassino, Grinzane Cavour, Lequio Tanaro, Martiniana Po, Melle, Monesiglio, Montaldo Roero, Nucetto, Oncino, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale, Prazzo, Prunetto, Roddi, Valdieri e Vinadio.

Nella vicina Liguria si vota anche a Savona insieme a 14 Comuni della provincia.