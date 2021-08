Chiusura della Montserrat di Borgo San Dalmazzo: "Altro passo verso ridimensionamento della sanità locale"

Egregio Direttore,

noi de l'Assemblada Occitana Valades esprimiamo la nostra solidarietà ai dipendenti della clinica Monteserrat.



Siamo profondamente preoccupati per la gestione della sanità nel cuneese, punto di riferimento per le valli occitane di Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, Grana, Maira, e in parte Varaita, negli ultimi anni. Ormai pare proprio essere una certezza che si vada verso un ridimensionamento dell'offerta sanitaria locale.



Non comprendiamo più il silenzio dei rappresentanti locali nel consiglio regionale e in parlamento. Riteniamo intollerabile la comunicazione tardiva fatta dall'azienda al sindaco di Borgo San Dalmazzo.



Crediamo che la cooperativa debba riconsiderare la sua scelta, in caso contrario vanno coinvolte le altre realtà operanti nel territorio al fine di garantire l'indispensabile servizio sanitario, reso ancor più pressante dalla pandemia che va avanti da febbraio 2020!



Ci aspettiamo azioni concrete dai politici che a Roma sono rappresentanti dei nostri territori.



Grazie,

l'Assemblada Occitana Valades