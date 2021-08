Calcio femminile: la Freedom FC annuncia Favole, Triolo e Filiputti (FOTO)

E' tempo di primi annunci ufficiali per la Freedom FC, neonata realtà cuneese di calcio femminile.

Annalisa Favole, Gabriella Triolo e Noemi Filiputti giocheranno con la maglia della Freedom FC nel campionato di Eccellenza 21\22.

LA NOTA UFFICIALE DELLA SOCIETA'

La Freedom FC comunica che Annalisa Favole, Triolo Gabriella e Filiputti Noemi faranno parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

- - Annalisa Favole, classe 1996. Trequartista e campione d’Italia Primavera nel 2007. Dotata di ottima tecnica individuale ha giocato in Serie A nel Luserna e nel Torino oltre che in Serie C nel Pinerolo e nel Torino. Vanta diverse presenze in nazionale Under 17.

- - Triolo Gabriella, classe 1985, portiere d’esperienza con numerose presenze nel Pinerolo e Canelli in Serie C, Saluzzo in Serie B e Cuneo in Serie A.

- - Noemi Filiputti, classe 2002, giovane esterno sinistro già convocata nella Rappresentativa regionale e proveniente dal Fossano Women.