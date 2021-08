Ciclismo: Asia Rabbia d'argento ai Campionati Italiani giovanili Pista

La settimana scorsa si sono svolti i Campionati Italiani giovanili di Pista, evento che ha regalato forti emozioni.

L' atleta saviglianese Asia Rabbia, giovane portacolori della squadra lombarda G.S. Cicli Fiorin di Seveso (MB) (in gara per la rappresentativa piemontese) ha portato a casa la medaglia d'argento, salendo sul secondo gradino del podio nella specialità "Velocità donne allieve". Per Rabbia anche un quarto posto nella "Velocità a Squadre" con la compagna Viola D'Asero.

La manifestazione si è svolta al velodromo Comunale di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine.