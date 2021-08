Cuneo Volley: Nicola Agapitos convocato per lo stage con la Nazionale Allievi

Dopo la vittoria del Torneo Wevza lo scorso aprile a Vibo Valentia, che ha permesso la partecipazione della Nazionale U17 ai Campionati Europei disputatisi poche settimane fa in Albania, lo schiacciatore del Cuneo Volley Nicola Agapitos è nuovamente sotto osservazione.

Su segnalazione del Direttore Tecnico delle Nazionali giovanili maschili Julio Velasco e del Tecnico Federale Monica Cresta, Nicola è tra i diciotto atleti convocati per lo stage a Vigna Di Valle - Bracciano (Roma) dal 10 agosto.

Mentre per la maggior parte il ritiro durerà fino al 18 del mese, il giovane biancoblù insieme ad altri giocatori si fermerà fino al 26 agosto.

Luca Cardona Abreu, campione regionale Under 19, dopo esser stato selezionato per lo stage della Nazionale Pre-Juniores conclusosi il 31 luglio, domani ripartirà per proseguire l’avventura e dare il massimo, sperando di far parte della delegazione azzurra che disputerà i Campionati del Mondo.

Questa la lista degli azzurrini convocati: Agapitos Nicola (Cuneo Sport 2018 Ssd Arl), Belli Francesco (Energy Volley Parma), Braga Samuele (Volley Montichiari Ssd Arl), Bux Alessandro (Ssd Matervolley Castellana Arl), Droghini Alessandro (Asd Gs Volley), Pergola Falcioni Christian (Virtus Volley Sri Ssd), Fedrici Marco (Trentino Volley Sri Ssd), Frascio Diego (Gs Por. Robur Costa 2030 Ssdarl), Galiano Gabriel (Ssd Matervolley Castellana Ari), Gariboldi Samuele Modena (Volley Punto Zero), lnal Omar (Asd Colombo Volley Genova), Mati Pardo (lnvicta Volley Ball Grosseto), Matteini Alessio (Volley Prato ASD), Nicosia Emanuele (A.S. Volley Lube SRL), Ravagnan Antonio (Volley Treviso Ssd Ari), Russo Giacomo (Volley Meta ASD), Schianchi Leonardo (Energy Volley Parma), Spagnolli Chourb (Sam Pallavolo C9 Arco Riva).