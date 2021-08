Volley Femminile: A Mondovì Il Puma avrà una “tana” tutta sua! (VIDEO)

Una nuova casa per il “Puma” e per le “Pumine”! Un gruppo di dirigenti della Lpm Pallavolo Mondovì ha deciso di investire impegno e denaro per la realizzazione di un ambizioso progetto: ristrutturare un immobile di Mondovì e creare una casa per le “Pumine”. L’edificio in questione si trova a Breo, nei pressi di Piazza Santa Maria Maggiore. Un immobile d’epoca che in seguito ad una attenta ristrutturazione ospiterà almeno 6 alloggi per le giocatrici.

Una soluzione estremamente funzionale che permetterà alle giocatrici di soggiornare tutte nello stesso immobile. Insomma, un progetto ambizioso e che nel medio lungo termine porterà anche dei grossi benefici in termini di risparmio dei costi di gestione per la Lpm Pallavolo Mondovì. Nella video-intervista Alessandra Fissolo, Ilaria Boetti e Corrado Caviglia che ai nostri microfoni spiegano più dettagliatamente il progetto: