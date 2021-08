Le parrocchie e le associazioni di quartiere aiutino gli anziani a scaricare il green pass

Vi siete mai chiesti perché la cultura romana è sopravvissuta al tramonto dell’impero romano? Bertrand Russel lo spiega nella sua “Storia della Filosofia Occidentale”. I barbari invasori erano eccellenti guerrieri, in grado di piegare le logore legioni romane. Ma una volta che conquistarono tutto, si accorsero che non sapendo contare non potevano amministrare un territorio, perché non avevano idea di quante tasse riscuotere; non sapendo scrivere poi, non sapevano nemmeno registrare quelle già raccolte.

La Chiesa era la Cultura dell’epoca ed i barbari si occidentalizzarono, impiegando nell’amministrazione gli uomini di chiesa che erano gli unici colti rimasti.