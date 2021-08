A Demonte ha riaperto l'ufficio turistico "Porta di Valle"

Da sabato 17 luglio 2021, in località Rialpo di Demonte, a fianco della sede de “I Laurì”, dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto il locale pronto ad accogliere i turisti in visita in Valle Stura di Demonte.

Aperta dal martedì alla domenica, la rinnovata Porta di Valle entra nella rete costituita da 7 strutture presenti nelle valli aderenti al progetto Interreg Alcotra “Terres Monviso”.

Si vede il coinvolgimento di 6 vallate cuneesi (Stura, Grana, Maira, Varaita, Po e Infernotto) e la pianura del saluzzese in sinergia con i partner francesi dell’Ubaye, di Serre-Ponçon, del Guillestrois e Queyras per la realizzazione di sette Porte di Valle. Queste saranno dei centri multiservizi in grado di coniugare informazione turistica con altre attività (vetrina dei prodotti, spazio di incontro, affitto bikes e attrezzature per l’outdoor, bookshop, punti tappa per visitatori), modulati a seconda dei luoghi.

Insomma, una nuova gestione che fa dell’ufficio turistico non soltanto un punto di partenza ma anche un luogo di approdo.

Paola Zenoni e Luca Franco, i ragazzi che lavorano all’interno delle nuova struttura operando per la promozione di questa nuova realtà, si occupano anche della creazione di una serie di offerte e servizi da proporre agli operatori della valle, siano essi turistici, commerciali o di altro genere.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra il Consorzio di operatori turistici Valle Stura Experience

(gestore della PDV) e il consorzio istituzionale (nonché Tour Operator) Conitours, sarà possibile vendere pacchetti turistici in sede e online.



Contatti:

telefono Porta di Valle: +39 328 203 2182

email: portadivalle@vallesturaexperience.it

Facebook = Valle Stura - Porta di Valle

Instagram = vallestura.portadivalle