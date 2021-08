Bosia, il Premio Ancalau 2021 al team della start up vincitrice "Algor"

Nel grande spazio aperto di fronte a Eataly Lingotto e Green Pea ha avuto luogo la cerimonia di consegna della somma e dell’assegno simbolico agli autori del progetto vincente Algor. Ad accogliere Mauro Musarra, CEO di Algor, Matteo Tarantino, IT director e Fabio Frattin, Software Developer, c’era Francesco Farinetti, vicepresidente di Eataly, main sponsor dell’iniziativa, e AD di Green Pea. Erano presenti anche Giuliano Rossi, selezionatore dei progetti in gara, Silvio Saffirio, Presidente dell’Associazione Culturale Ancalau e Ettore Secco, Sindaco di Bosia.

ALGOR è prima web app destinata alle persone affette da DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con cui l’utente può creare in modo automatico le Mappe Concettuali, che collegano gerarchicamente parole, concetti e contenuti visivi per aiutare a costruire il ragionamento e favorirne il ricordo. Il nome ALGOR è ispirato all’algoritmo progettato ad-hoc dagli sviluppatori della startup, incubata presso I3P del Politecnico di Torino.

“Trovo che ALGOR sia un progetto di grande interesse con possibili, importanti ricadute sociali” – ha dichiarato Francesco Farinetti – “Il DSA è una problematica all’ordine del giorno, soprattutto nel mondo scolastico. Noi di Eataly abbiniamo la cultura dell’innovazione a quella del coinvolgimento sociale e quindi sentiamo l’idea di Algor molto affine alle nostre corde”.

“Siamo felici ed entusiasti per la vittoria del Premio Ancalau, e ringraziamo Eataly, l’Associazione Ancalau e il Comune di Bosia per il Premio. Questa vittoria ci convince delle potenzialità del nostro progetto e ci motiva a impegnarci ancora di più per renderlo disponibile in tempi brevi per migliorare la qualità della vita di chi ha problemi di DSA” afferma Mauro Musarra.

“L’edizione 2021 del Premio Ancalau è sicuramente una delle migliori nella storia del premio. Dopo la sospensione causa covid nel 2020, abbiamo raccolto la sfida di riuscire a organizzarlo nel 2021., anche come segno di volontà di rinascita. Le difficoltà organizzative e sanitarie non sono state poche ma alla fine ce l’abbiamo fatta, e questo è motivo di grande orgoglio per me, per Silvio Saffirio e per tutti i volontari del piccolo Comune di Bosia che hanno reso tutto questo possibile. Siamo stati noi per primi gli “ancalau” ammicca sorridente il Sindaco Ettore Secco.

Il Premio Ancalau (“ancalau” è in dialetto “colui che osa”) è un evento di crescente successo che si svolge ogni anno a Bosia in Alta Langa la penultima domenica di giugno e concentra un numero elevato di iniziative popolari e culturali delle quali il “Torneo delle Idee” ovvero la gara delle start up dei giovani da 18 a 35 anni costituisce il momento più atteso. Quest’anno sono pervenuti alla Commissione selezionatrice ben 54 progetti tra i quali sono stati individuati i 5 finalisti che in una presentazione diretta alla Giuria e al pubblico si sono disputati il premio di 10.000 euro messo in palio da Eataly.

A fianco del Premio Ancalau “start up giovani” è nato il Premio Ancalau “local/global” dedicato alle Imprese che partendo da una realtà locale hanno saputo conquistare mercati internazionali. Nel 2021 è stato attribuito al maestro cioccolatiere Guido Gobino. Nel 2021 ha preso avvio il Premio Ancalau “lavoro&ambiente” dedicato alla memoria della indimenticabile figura di Agitu Ideo Gudeta e attribuito ai lavoratori della Cartiera Pirinoli di Roccavione che costituiscono un interessante caso di riacquisto dell’azienda da parte degli addetti e al tempo stesso di riqualificazione ambientale ed energetica.