Bra: Rfi provvede al ripristino del muro di via Cherasco lungo la ferrovia

Nei giorni tra il 9 e l’11 agosto 2021 Rfi procederà al ripristino del tratto del muro a protezione della trincea ferroviaria lungo via Cherasco a Bra, danneggiato a causa di un incidente stradale.

Per poter procedere ai lavori di ripristino, dalle prime ore di lunedì e fino alla mezzanotte di mercoledì 11 verrà modificata la circolazione stradale lungo un tratto di strada mediante l’introduzione di un senso unico che consentirà il transito veicolare solo in direzione di Bra.

I veicoli diretti a Cherasco potranno ricorrere alla viabilità alternativa percorrendo via Turati e via Cacciorna per poi reimmettersi su via Cherasco. Il traffico veicolare pesante e i bus diretti a Cherasco dovranno invece utilizzare la salita Bergoglio.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica.