Cavallermaggiore, variante al Piano Regolatore: in Consiglio l’approvazione sull'area Campiello

Nuova importante variante la Piano regolatore sull’area del biscottificio Campiello sarà discussa nel Consiglio comunale di Cavallermaggiore di questa sera, giovedì 5 agosto alle ore 21.

A marzo 2021, nel Consiglio comunale si era già presentato e approvato una variante per trasformare l’area in zona residenziale, un’area molto grande da 16. 609 metri quadrati (con una cubatura di costruzione di 13 mila metri quadrati circa). La proposta era passata con l’unanimità dell’intero Consiglio. Ora, trascorsi i 90 giorni si arriva a fine percorso per l’approvazione definitiva.

Da anni la ditta ha scelto di ricollocarsi. L’Amministrazione, fatti i vari tentativi con la proprietà per non spostarsi, si è mossa per evitare di avere la classica “cattedrale nel deserto”.

“Avevamo paura di trovarci con un capannone vuoto in mezzo alla città - aveva commentato Sannazzaro nell’ultimo Consiglio - in una zona urbanisticamente importante, vicino alla stazione, a due passi dalla bocciofila. La proprietà ha quindi richiesto la conversione dell’area a residenziale e noi siamo favorevoli”.

Nel momento in cui l’azienda se ne andrà, e solo a quel punto, avranno tuttavia la possibilità di smantellare l’area e dovranno mettersi al tavolo con il Comune per concordare come sarà costruito.

“Sottolineo che a livello di risparmio del suolo- aveva precisato Sannazzaro si restituiscono l’equivalente di 31 giornate piemontesi a fronte delle aree agricole. Si è voluto continuare valorizzare le situazione esistente, ma anche dare risposte concrete a chi poteva edificare, sapendo il momento difficile che stiamo vivendo”.

Durante la seduta di oggi, saranno fatte le controdeduzioni sulla variante al piano regolatore e saranno approvati alcuni punti, mentre altri saranno stralciati.