Ex Centro incontro anziani Savigliano, riaprirà per le associazioni

L’idea dell’Amministrazione di Savigliano è quella di riutilizzare alcune stanze dell’ex Centro incontro anziani, chiuso ormai da mesi, come una sorta di “casa delle associazioni” all’interno della quale, a partire da settembre se le norme vigenti lo consentiranno, si potranno fare riunioni, prove e altre attività.

In base al regolamento approvato nell’ultimo Consiglio comunale, sarà ora aperto un bando annuale a cui potranno partecipare le diverse realtà locali.

“C’era bisogno di avere uno spazio accessibile a tutte le associazioni - ha spiegato l’assessore Petra Senesi -. E’ un primo step per far ripartire questo luogo”

“Nel frattempo - ha precisato - la consigliera PD Serena Mariano -Auspichiamo che passata l’emergenza si possa costruire in maniera stabile di nuovo il centro incontro per anziani”.

“Penso che questa soluzione alternativa sia vincente, magari la convivenza farà nascere qualcosa di nuovo, un focolaio di proposte e collaborazione” ha aggiunto la consigliera Cristina Cordasco (La nostra Savigliano).

Il bando sarà annuale in modo che si possa rispondere alle esigenze di tutte le associazioni che potranno utilizzare questo luogo non come una sede legale, ma come un punto di appoggio. Il salone della struttura, potrà essere richiesto quando non ci saranno attività da parte delle altre associazioni. All’interno, la cucina è stata data in uso alla San Vincenzo, mentre è stato tolto il bar. Come confermato anche dal sindaco, per il futuro l’idea è, con il ritorno alla normalità, di lasciare aperto il centro anziani la domenica per poter ballare il liscio, da lì si valuteranno altre attività e iniziative rivolte agli anziani.

Qualche perplessità sul nuovo uso del centro da parte delle Minoranze. Il consigliere Piergiorgio Rubiolo (Progetto per Savigliano) avrebbe preferito una soluzione di ripristino dello spazio per gli anziani: “Se il problema era trovare un gruppo di persone per poter gestire il ruolo, il sindaco avrebbe potuto impegnarsi di più, peccato che un locale così adeguato sia destinato alle associazioni. Non abbiamo tanti spazi da dedicare al circolo anziani”.

Il circolo era stato infatti chiuso dal primo cittadino allo scoppio della pandemia e mai più riaperto perché non si erano più presentati volontari per la sua gestione.

“Sarebbe stato uno spreco non utilizzare questi locali - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio - la proposta è stata di riproporre il centro su basi diverse, ma non è che non c’è più, c’è su basi diverse rispetto a prima”.

Bocciata la proposta dei consiglieri pentastellati, Claudia Giorgis e Antonello Portera che chiedevano di rivedere il regolamento perché “non così chiaro”. Le modifiche, se ci saranno, si faranno strada facendo.

Messo a votazione il regolamento è stato approvato dalla maggioranza, astenuti Portera, Giorgis e Occelli (FdI), contrari Rubiolo.