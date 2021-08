Fondazione Crc, Bando Crowdfunding 2021: selezionato il progetto "I weekend del sorriso"

L’iniziativa I weekend del sorriso promosso dall’Associazione e Genitori pro Handicap (PROH) di Cuneo fa parte dei 15 nuovi progetti selezionati nell’ambito della Misura 1 dedicata agli Enti del Terzo Settore del Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola”, promosso dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Rete del Dono. Il progetto è stato selezionato al termine di un percorso di formazione a cura di Rete del Dono che ha permesso di acquisire le competenze necessarie per realizzare una raccolta fondi di successo e utile per la comunità di riferimento.



L’obiettivo del progetto I weekend del sorriso è quello di incrementare l’autonomia delle persone con disabilità per migliorare le loro condizioni di vita e quelle dei loro famigliari. L’iniziativa si propone di favorire l’autonomia e l’inclusione sociale attraverso esperienze ludiche e di socializzazione, con l’organizzazione di weekend lontani dalla famiglia, vissuti insieme a educatori volontari presso la struttura “Spazio Libero” a Cuneo.

“Per noi famiglie avere un luogo di incontro e poter organizzare esperienze per favorire l’autonomia dei nostri figli è fondamentale. I nostri ragazzi imparano a stare insieme, a condividere tempi e spazi, ad aiutarsi l’uno l’altro, rispettando le regole. Imparare ad essere più autonomi nel mangiare, nel lavarsi e vestirsi, nella gestione del caldo e del freddo, nell’esprimere le emozioni rappresenta un passo avanti enorme per la qualità di vita di tutta la famiglia, con vantaggi anche per la comunità che può così ottimizzare le risorse per l’assistenza”, commenta Nadia Musso, mamma e membro del direttivo di PROH

Per ulteriori informazioni, per donare e per seguire l’andamento del crowdfunding:

https://www.retedeldono.it/it/progetti/proh-cuneo/i-weekend-del-sorriso

La chiusura della campagna legata al Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola” è prevista per il 30 settembre: dopo tale data Fondazione CRC raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo di 5 mila euro. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione delle donazioni raccolte, la Fondazione coprirà tutti i costi di utilizzo della piattaforma e di commissione sulle singole donazioni.

PROH CUNEO

PROH Cuneo è un’associazione di genitori di persone con disabilità che opera per migliorare sul territorio le loro condizioni di vita e per favorire l’integrazione con la comunità locale, attraverso: attività dedicate alle specifiche necessità individuali, esperienze di condivisione e socializzazione, progetti di formazione e sviluppo delle capacità lavorative.





IL BANDO CROWDFUNDING

La prima edizione del Bando Crowdfunding, promossa sperimentalmente nel 2020, ha sostenuto 10 campagne di crowdfunding che, nel corso di 3 mesi, hanno raccolto in totale 82.626 euro, grazie a 1134 donazioni. A questi, la Fondazione CRC ha aggiunto 50 mila euro come “bonus” per coloro che hanno saputo centrare l’obiettivo di raccolta prefissato a inizio progetto. Per scoprire i progetti sostenuti. Per l’edizione 2021, la Fondazione ha aggiunto una nuova misura dedicata alle scuole (scuole dell’infanzia statali o paritarie, scuole primarie statali o paritarie e scuole secondarie di primo grado statali o paritarie) con sede in provincia di Cuneo: il bando è aperto ed è possibile candidarsi entro il prossimo 20 settembre