Vertenza Casa di cura Monteserrat: venerdì 13 agosto l'incontro con la cooperativa Quadrifoglio

È stato fissato venerdì 13 agosto l'incontro con la cooperativa “Quadrifoglio” e i rappresentanti sindacali della Casa di cura Monteserrat a Borgo San Dalmazzo.

“Un incontro un po' tardivo”, commentano i sindacalisti Luca De Conti (FP Cgil) e Giuseppe Van Cleef (Cisl FP).

Opinione condivisibile, se si pensa che la struttura - convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per 30 letti di continuità assistenziale (CAVS) – chiuderà i battenti a fine agosto per ingenti perdite economiche.

Le dipendenti, tutte donne, sono una ventina. Più semplice la situazione per il personale sanitario che potrebbe essere facilmente ricollocato presso le altre strutture gestite dalla cooperativa di Pinerolo (Caraglio e Trinità). In molte già lavoravano a cavallo, magari per coprire le ferie, in queste strutture.

Difficoltà maggiori invece per le 5 addette a pulizia e cucina.

Intanto martedì 3 agosto si è svolta un'assemblea molto partecipata con sindacati e lavoratori per fare il punto della situazione, ma il nodo sarà sciolto soltanto il 13 di agosto, quando ci sarà il confronto con la controparte.

Nessun problema invece per i pazienti, la cui assistenza sarà garantita dall'Asl CN1 fino alla fine. I posti letto occupati al momento sono 21 su 30, ma altri 6/7 se ne andranno via la prossima settimana.

Una brutta notizia per la città di Borgo San Dalmazzo che vede chiudere la grande clinica posta sulla collina di Monserrato. Come ci aveva detto il sindaco Beretta: “Oltre alla grave questione lavorativa rimane il problema di una struttura ingente della quale non si conosce, nell'immediato, la funzione che potrà assumere in futuro”.