Alterco tra giovani a Manta: intervengono i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri, stamane giovedì 5 agosto, intorno alle ore 7,30, a Manta.

Le pattuglie dell'Arma sono state allertate per una lite tra ragazzi, da quanto si apprende in stato di ebbrezza alcolica.

L'alterco è avvenuto all'interno di un'abitazione privata. Per poi proseguire in strada, nella centrale via Garibaldi, sotto gli occhi di diversi cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine. All'arrivo delle pattuglie, i Carabinieri hanno potuto constatare che si trattava di un diverbio tra giovani.

Uno di questi, però, è stato portato nella caserma di Saluzzo, dopo che ha usato violenza nei confronti dei militari dell'Arma giunti sul posto.