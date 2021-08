Era morto da settimane nella sua casa di Largo Argentera dove viveva da solo.

La tragica scoperta è stata fatta martedì 2 agosto dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo, intervenuti insieme all'emergenza sanitaria.

L'uomo, E.G. 58 anni, è morto per cause naturali, come constatato dal medico del 118.

A dare l'allarme i vicini di casa.

La salma dell'uomo è stata traslata nel cimitero urbano di Cuneo.