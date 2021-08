Camera di Commercio di Cuneo: due bandi voucher digitali a favore delle imprese

Sono stati pubblicati due nuovi bandi per la corresponsione di contributi a favore delle imprese che sostengono spese in materia di innovazione e digitalizzazione.

Questi i bandi operativi:

voucher digitali I4.0 - Misura A (cod. 2107) rivolto a imprese che partecipano a progetti aggregati, condivisi da un gruppo composto da 3 a 10 imprese.Contributo pari al 50% delle spese fino a massimo € 5.000.Importo minimo di spese: € 5.000. Il bando prevede le seguenti fasi:- presentazione progetto e domanda di contributo: dal 01/09/2021 al 15/10/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse- esame domande e approvazione graduatoria imprese ammesse: entro il 15/11/2021- realizzazione progetto e presentazione rendicontazione: entro il 30/04/2022

voucher digitali I4.0 - Misura B (cod. 2108) rivolto a singole imprese con singoli progetti aziendali.

Contributo pari al 50% delle spese fino a massimo € 3.000.

Importo minimo di spese: € 3.000

Il bando è in un’unica fase: le pratiche di richiesta contributo dovranno riguardare progetti già conclusi, quindi sarà necessario allegare le fatture per i costi sostenuti e le domande potranno essere presentate dal 01/09/2021 al 15/11/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

Il testo dei bandi con tutti i dettagli sulle tipologie di spese ammesse e la relativa modulistica sono disponibili alla pagina https://www.cn.camcom.gov.it/bandi