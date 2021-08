L'importanza del fabbro, tra rischi e pericoli del mestiere, l'importanza della formazione

Originariamente il fabbro era l’artigiano che fabbricava oggetti di ferro da forgiatura calda e fredda su un'incudine. Il termine fabbro deriva da ferro, anticamente chiamato “metallo nero”, e maniscalco dal latino ferrum, “ferro”. I fabbri divennero anche riparatori generici di attrezzature agricole e altri macchinari nel XIX secolo. A quel punto, tuttavia, il fabbro era già in declino, poiché sempre più articoli in metallo precedentemente realizzati a mano venivano modellati nelle fabbriche da macchine.

Oggi il fabbro è colui che interviene per riparazioni di porte e non solo. Essere un fabbro nel mondo di oggi contiene molti rischi per il professionista stesso circa il rapporto con l'individuo che ha bisogno del suo intervento. Il fabbro ha bisogno di essere protetto da accuse errate, dall'essere condannato per danni che non ha fatto e anche dall'essere citato in giudizio.

Rimanere nel campo del lavoro professionale del fabbro è una scelta professionale da prendere sul serio e anche con soddisfazione per coloro che desiderano avere successo oltre che essere apprezzati e riconosciuti. Proprio come altre professioni, ci saranno fabbri credibili e rispettabili e quelli che sono meno meritevoli della compagnia del pubblico e che pertanto riscuoteranno meno successo.

Un fabbro che gestisce l'attività in maniera esemplare riuscirà a preservare il proprio pubblico al riparo dai rischi di furti o altre azioni criminali di rilievo, soprattutto nelle grandi città dove è noto che la criminalità è più presente. E quindi anche a Milano troverai il tuo fabbro Milano serio ed affidabile su cui fare affidamento.

Sicurezza del fabbro, cosa si intende

“La sicurezza del fabbro è importante quanto la sicurezza del cliente. Il fabbro deve conoscere i propri diritti legali e deve vigilare sulla propria autotutela”.

I fabbri accusati ingiustamente di atti illeciti:

Rischiano di perdere la clientela. Devono lottare per la loro credibilità e anche per essere in grado di ottenere nuovi clienti e garantirli.

Il fabbro deve anche adottare misure preventive per dotarsi delle licenze, dell'assicurazione e della certificazione adeguate e intraprendere azioni per proteggersi fisicamente.

Ci sono minacce nell'avere competenze di accessibilità alle residenze delle persone e anche alle imprese a causa della capacità di compiere azioni illecite da parte di trasgressori, familiari o amici scontenti, divorziati in lite, partner aziendali insoddisfatti e trovarsi in luoghi remoti. Un'ulteriore minaccia dipende dal fatto che il fabbro assuma membri del personale che potrebbero avere un background discutibile. Oltre al professionista del fabbro che deve preoccuparsi di proteggersi dai suoi clienti o da altri individui o scenari pericolosi, deve anche proteggersi dall'assunzione di dipendenti sbagliati. Assumere un fabbro potrebbe essere sicuro e privo di rischi purché vengano prese le precauzioni corrette.

Fabbro e cassaforte, l’intervento

I fabbri possono aprire una cassaforte quando le chiavi sono state perse forzando la serratura o creando una nuova chiave - una chiave di sicurezza - utilizzando una tecnica per codice o la tecnica dell'impressione della chiave.

Alcuni produttori di casseforti, in genere casseforti economiche e poco costose, forniscono le chiavi come metodo principale per aprire la cassaforte o come metodo secondario per entrare nella cassaforte.

Un lucchetto con chiave è meno costoso di un quadrante o di un lucchetto elettronico, quindi vengono utilizzati per costruire casseforti meno costose

Alcuni produttori mettono le batterie per le loro casseforti all'interno della cassaforte. L'esclusione della chiave consente di accedere alla cassaforte in caso di esaurimento delle batterie.