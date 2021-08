"I musicanti di Brema": spettacolo teatrale al Tesoriere di Borgo San Dalmazzo

Si recupera sabato 7 agosto alle 18,30 al parco Tesioriere di Borgo San Dalmazzo lo spettacolo teatrale “I musicanti di Brema” della compagnia Il Melarancio.

Si consiglia di portarsi un plaid per sedersi più comodamente.

Come da nuove normative nazionali vigenti dal 6 agosto, occorrerà presentarsi muniti di “Green Pass” per i partecipanti sopra i 12 anni.

La trama. Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente. Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto. L’importante è che se gli animali stanno in compagnia, insieme, come le note fanno una melodia: varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina.

Età consigliata dai 3 anni. Ingresso euro 3,00. Gratuito sotto i tre anni.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)

I biglietti saranno acquistabili con le seguenti modalità:





PREVENDITA ON LINE

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 precedente lo spettacolo, inviando un’ e-mail a biglietteria@melarancio.com (nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente). In seguito riceverete un’ e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o Bonifico.

ACQUISTO IN LOCO

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti sarà aperto 45 minuti prima dello spettacolo.