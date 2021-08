Registrato il 41° concerto di Ferragosto a Castelmagno. In onda alle 12,45 di domenica 15 agosto

Sono salite in quota a 1.761 metri di altitudine le telecamere e la regia mobile della Rai per riprendere l'esecuzione dell'Orchestra Bruni per la 41^ edizione del Concerto di Ferragosto.

Il concerto, diretto per l'ultima volta dal maestro Andrea Oddone dopo cinque edizioni consecutive, andrà in onda su Rai Tre, Rai Play e Rai Sat. E' stato registrato oggi, giovedì 5 agosto, sul sagrato del Santuario di San Magno. Edizione a numero chiuso e in differita viste le norme anti-contagio.



Come ha spiegato il maestro Oddone nei giorni scorsi durante la presentazione dell'evento i brani scelti sono un omaggio alle figure femminili: su tutte la recentemente scomparsa Carla Fracci.

Il concerto parte con un Gran Ballo Excelsior di Romualdo Marenco, opera capofila e cavallo di battaglia di Carla Fracci che tante volte lo ha portato in Scala per poi proseguire con un omaggio a Rosina ne il 'Barbiere di Siviglia' di Rossini eseguita dal mezzo soprano orginaria di Tiblisi Sofia Koberidze. Poi Danze Piemontesi sopra temi popolari di Leone Sinigaglia, importante compositore torinese che ha insegnato al conservatore di Torino. Ancora un omaggio alla celeberrima Habanera della Carmen per terminare con Maria de Buenos Aires, un'opera tango di Astor Piazzolla, cavallo di battaglia di Milva.



L'edizione 2021 è dedicata inoltre ai "ragazzi delle stelle". I cinque giovani morti nella notte tra l'11 e il 12 agosto proprio all'interno del comune di Castelmagno.

Il concerto andrà in onda il 15 agosto dalle 12,45 in uno speciale di 70 minuti. Con clip e interventi in diretta. Con un'unica e sempre presente protagonista: la montagna.



Su Targatocn.it il giorno di Ferragosto, il servizio completo con foto e video direttamente dal Santuario di San Magno.