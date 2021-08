Sabato torna la Strapaesana, giunta alla sua 44esima edizione

Dopo lo “stop” per l’edizione 2020, imposto dalla pandemia da Covid, torna quest’anno il tradizionale appuntamento con la “Strapaesana”.

Sabato 7 agosto, le vie del paese torneranno ad essere calcate dai partecipanti dell’evento simbolo dell’estate paesanese, giunto alla sua 44esima edizione. Non ci sarà, per quest’anno, l’edizione competitiva della podistica, che si svolgerà soltanto in forma non competitiva, aperta a tutti.

Il ritrovo è previsto in piazza Vittorio Veneto, alle ore 15.30. Alle 17, poi, lo “start” in via Po. Ad attendere i partecipanti, gli ormai “soliti” 5 chilometri di percorso.

Ci si può iscrivere alla Strapaesana presso la fiera del libro, sotto l’ala di piazza Vittorio Veneto, Acconciatura “Il Sogno”, Tabaccheria Badellino di piazza Piave, Piscina comunale e presso lo stand della Pro loco, venerdì, giorno di mercato settimanale.

Costo di iscrizione: 5 euro. Il pacco gara comprende pettorale, maglietta e bottiglietta d’acqua. T-shirt ed acqua potranno essere ritirati direttamente il giorno della gara. Ci si potrà iscrivere sino a 15 minuti prima della partenza.

Tra i premi in palio, a margine della corsa podistica non competitiva, un soggiorno a Cervinia, presso l’Hotel Astoria, uno stagionale per la stagione invernale presso la stazione sciistica di Pian Munè di Paesana, un completo da sci offerto da Isaia Sport e un buono di 150 euro, da spendere sempre presso il negozio di articoli sportivi di via Roma.

Info: 348.3220355 (Andrea) – 345.0391913 (Alex).