Cuneo, la commissione sulla sanità incontra vertici di ASO e ASL Cn1: "Lavoriamo insieme. Il nuovo ospedale unico sarà ancora eccellenza"

“L’obiettivo ambizioso del nuovo ospedale unico di Cuneo si realizzerà davvero, ormai non è più una questione di “se”. Serve però capire, tutti quanti insieme, come l’ospedale possa continuare a rappresentare e a essere percepito come eccellenza”.



Parole del sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna che nella serata di ieri (mercoledì 4 agosto) ha presenziato alla nuova riunione della commissione temporanea speciale sulla sanità cittadina. Incontro che – com’è nella mission di questa terza incarnazione della commissione – ha avuto al proprio centro la valutazione del futuro dell’area del Santa Croce, che con la costruzione del nuovo ospedale unico in quella del Carle verrà dismessa.



Partecipanti all’incontro – introdotti dal presidente della commissione Luca Pellegrino – la direttrice ASO Elide Azzan, la direttrice sanitaria ASO Monica Rebora, il direttore ASL Cn1 Giuseppe Guerra e il direttore sanitario dell’ASL Cn1 Mirco Grillo. Ma anche l’assessore regionale Luigi Icardi e i rappresentanti della Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle.



“Si tratta di una seduta particolare della commissione, nella quale condividiamo ufficialmente con i nuovi gruppi di direzione dell’ASO e dell’ASL Cn1 il percorso di realizzazione del nuovo hub provinciale – ha aggiunto il sindaco - . C’è da fare un percorso, insieme tra istituzioni diverse, e questa commissione può essere davvero un punto di snodo e confronto concreto nel realizzare il progetto”.



L’obiettivo comune di tutti i presenti è – come espresso da Pellegrino nell’intervento di apertura – che il Santa Croce rimanga area a disposizione della città, che crei occupazione e interesse senza generare degrado (peraltro in una zona che già raccoglie diverse segnalazioni in questo senso).



Un obiettivo per il quale serve l’impegno di tutti gli attori coinvolti, che in sede di commissione si sono dimostrati assolutamente disposti: “Da parte mia c’è la massima disponibilità a collaborare, ovviamente sempre sotto le indicazioni della Regione – ha sottolineato la Azzan - . Una collaborazione dovuta, una partnership indispensabile nel condividere le problematiche e definire la destinazione d’uso delle strutture che ci competono. Tutte le volte che sarà necessario intervenire, la direzione ci sarà e sarà in ascolto”.



“Ribadisco la disponibilità alla massima collaborazione con la dottoressa Azzan e con tutti voi nel cercare le migliori soluzioni possibili per evitare che l’area del Santa Croce diventi un punto di degrado” ha aggiunto Guerra.



Dello stesso parere anche Icardi, che non si è risparmiato nell’indicare come “sciocchezza” l’idea – sostenuta da diverse anime della città – di realizzare l’ospedale nell’area centrale del Santa Croce invece che in quella suggerita dalla precedente incarnazione della commissione stessa: “Pensare a medio e lungo termine sul riutilizzo di strutture e sulla rivalutazione urbanistica delle strutture ci darà il tempo di progettare e costruire pensando anche al più giusto percorso finanziario" ha detto, aggiungendo che il progetto non potrà far parte dell’attuale PNRR per ragioni di tempistiche, e che è stata mandata dal Ministero la prima tranche di 140 milioni per gli interventi antisismici negli ospedali piemontesi, cinque dedicati all’area monumentale del Carle.

- “UNA SEDUTA AI LIMITI DEL RIDICOLO”

Giancarlo Boselli – prossimo candidato a sindaco per la città di Cuneo nelle elezioni amministrative 2022, in aperto contrasto con la “soluzione Carle” - ha commentato il risultato della commissione nella serata di ieri, a poca distanza dalla sua conclusione.



"A fronte di una situazione grave la direttrice della ASO non ha detto una parola in merito, né è stata sollecitata a farlo, limitandosi a un saluto di circostanza. L'assessore regionale è riuscito a dire che chi vuole lasciare l'ospedale al Santa Croce dice una sciocchezza, ha detto che s'investiranno cinque milioni per l’antisismico al Carle ma non ci ha detto nulla dei 30 stanziati per il Santa Croce. Che dire poi della presenza della Fondazione, che rappresenta solo i suoi soci ed è un entità privata" scrive Boselli.



"Ribadisco, come hanno ben sottolineato i sindacati medici, la gravità della situazione del Santa Croce. Il sindaco da anni ha ignorato e si è disinteressato dell'ospedale, come non appartenesse alla città: serve al più presto un confronto serio con i medici il personale infermieristico e amministrativo del Santa Croce che vanno ascoltati".



- “PASSI NECESSARI PER ASSICURARE AL CARLE LA NOMINA DI HUB OSPEDALIERO”

Anche il gruppo locale del Partito Democratico – a seguito della commissione – ha commentato, sottolineando come “come consiglio comunale e assemblea dei sindaci dell’ASL CN1, a larghissima maggioranza, abbiano compiuto i passi necessari all’individuazione dell’area del Carle quale sede del nuovo HUB ospedaliero del Piemonte sud-ovest. Diventa ora essenziale il ruolo della Regione affinché il percorso prosegua spedito e senza intoppi".



"La pandemia che il nostro paese sta affrontando da mesi, evidenzia ogni giorno di più come solo in una forte sinergia e complementarietà tra strutture ospedaliere e sanità territoriale si trovi la possibilità di contrastare efficacemente questa emergenza – si legge nel loro comunicato - . Va quindi costruito un sistema che su questi due pilastri sia in grado di garantire ai cittadini servizi di alto livello, puntuali, efficaci ed efficienti".



In merito alle criticità evidenziate in commissione, il gruppo sottolinea come siano "problemi che non vanno sottovalutati e che generano apprensione nella popolazione, la quale vuole continuare a guardare al “suo” ospedale con la fiducia e l’ammirazione che da decenni caratterizzano il legame fortissimo tra il Santa Croce e le sue terre": "Per un confronto su queste problematiche, certi che i nuovi direttori sapranno porvi la necessaria attenzione, il PD ha proposto la convocazione di una seduta di commissione a ciò dedicata, in modo che i cittadini, tramite i loro rappresentanti, possano evidenziare le difficoltà ed ascoltare come il Sistema Sanitario stia lavorando per correggerle".