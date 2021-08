Racconigi Cycling Team: domenica appuntamento con il “Giro della Provincia di Pordenone"

Secondo impegno agonistico del mese di agosto sulle strade del Friuli-Venezia Giulia per il Racconigi Cycling Team.

Domenica 8 agosto la compagine di patron Silvio Traversa darà battaglia nella ventiseiesima edizione del “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Zilli”, competizione riservata alla categoria Open in programma a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, con in palio anche le maglie di campionesse regionali per la stagione agonistica 2021.

81,600 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati lungo un circuito di 4800 metri da ripetere per 17 volte. Il tracciato disegnato dagli organizzatori dell'A.C.D. Valvasone non presenta nessuna particolare insidia dal punto di vista altimetrico ed è quindi adatto alle 'ruote veloci' del gruppo, che non dovrebbero farsi sfuggire l'occasione di giocarsi in volata il successo finale.

Il ritrovo è fissato presso il “Z.I.P.R. - Centro Direzionale” di San Vito al Tagliamento (PN), in via Forgaria, alle ore 8:00, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla competizione verrà abbassata ufficialmente alle ore 10:00 in punto.

Per la lunga trasferta sulle strade friulane il team manager Claudio Vassallo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, la junior secondo anno Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica su pista nella specialità della Corsa a Punti, e le junior primo anno Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, reduce dal buon settimo posto colto al “Memorial Franco Basso” di Breganze (VI), e Camilla Marzanati.

Sulle strade di Livigno (SO) prosegue, invece, il ritiro in azzurro della fresca campionessa italiana su pista nella specialità dello Scratch Valentina Basilico.

LINE UP “GIRO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - MEMORIAL ZILLI” A SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo