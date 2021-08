Sci alpino: Bassino e Goggia al lavoro in Belgio da lunedì 9 a venerdì 13 agosto

Viaggio in Belgio per Marta Bassino e Sofia Goggia, impegnate in una sessione di slalom nell’impianto al coperto di Peer da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, accompagnate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, dai tecnici Marcello Tavola e Daniele Simoncelli e dal fisioterapista Luigi Devizzi.

Insieme a loro saranno presenti anche le componenti del gruppo 2 delle discipline tecniche composto da Martina Peterlini, Sophie Mathiou, Serena Viviani, Roberta Midali e Anita Gulli con l’allenatore responsabile Devid Salvadori e i tecnici Alberto Arioli, Cesare Prati e Davide Mondin.

Non ci saranno invece Marta Rossetti, che proprio in queste ore effettua i primi giri in pista dopo l’infortunio al Passo dello Stelvio e Lara Della Mea, la quale prosegue la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio accusata durante i Mondiali di Cortina.