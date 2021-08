Tributo del Caffè Letterario di Bra al suo copilota Silvano Bertaina, ‘Premio Massimo Troisi 2021’

“Veni, vidi, vici”: sarà questo il motto del Caffè Letterario di Bra, lanciato dalla sua curatrice Silvia Gullino. Già, perché dopo la cantante Valentina Parisse, ospite nel marzo scorso e premiata con l’Ischia Exploit Music Award, 31 luglio è toccato a Silvano Bertaina salire agli onori della cronaca.

Il copilota della kermesse culturale braidese si è infatti aggiudicato il concorso ‘Massimo Troisi 2021’ per la miglior scrittura comica, con il racconto inedito ‘Il Dottor Mash e la gita al Lago di Popogna’. Una grande soddisfazione per Bertaina, che su Facebook ha commentato così il prestigioso risultato ottenuto a San Giorgio a Cremano: “Sono contento perché so che a Massimo Troisi il mio racconto sarebbe piaciuto e perché scrivere umorismo mi piace e se è piaciuta la mia storia ad una giuria specializzata, vuol pur dire qualcosa”.

Quindi, alla fine il consiglio è quello sì di leggere il racconto premiato, ma anche di recuperare i libri di questo autore così bravo. A partire da ‘Come sopportare un collega di lavoro... senza strangolarlo subito. Quando l’umorismo può salvarti dalla galera’ e ‘Come eliminare un collega di lavoro... e perché. Manuale semiserio per sopravvivere ai colleghi molesti’ (Impressioni Grafiche).

Il posto di lavoro può essere una prigione miseramente triste, oppure una variopinta carovana di personaggi incredibili. Colleghi fantastici e dove trovarli, ovvero il meglio del peggio visto finora da Silvano Bertaina, capace di rendere molto divertente e fantozziano ogni ufficio, anche il più deprimente.

Del resto mentre avevamo i piedi nella sabbia pensavamo con nostalgia ai colleghi, al caffè della macchinetta, al bar della pausa pranzo. Ma ora che siamo tornati ci rompono di nuovo tutti le scatole. Anche da remoto. Vero o no?

C’è il collega ebbro di potere nonostante non ne abbia alcuno. Spinto da un senso di giustizia tutta sua, conosce perfettamente a che ora escono ed entrano gli altri. È lo stesso che controlla, rosicando, la quantità di buoni pasto ricevuti o ferie prese da chiunque altro nell’ufficio.

C’è il collega famoso per l’umorismo, che vede il lavoro come un’occasione per provare il suo spettacolo di cabaret. Passa il tempo a fare battute su qualsiasi argomento. Il suo habitat è la cena di lavoro, in cui sfoggia il suo più classico repertorio.

C’è il collega che impiega le sue qualità migliori in calcoli sensazionali per contare al centesimo la sua quota per ogni spesa dell’ufficio, della casa, della vita. Che si tratti di risparmiare 100 euro o 2 centesimi, per lui è la stessa cosa. Se applicasse le sue competenze economico-matematiche a problemi reali e importanti, avremmo già colmato il debito pubblico italiano.

C’è il collega che si sente l’eroe dell’ufficio di cui nessuno sentiva il bisogno. Qualunque cosa tu abbia fatto nella vita, lui\lei l’ha fatta prima e meglio. Si distingue per non essere realmente bravo in nulla, ma finge di sapere tutto e tende a spiegare a chiunque come fare il proprio lavoro. In ufficio ai colleghi, al supermercato ai cassieri, in banca agli impiegati, all’ospedale ai medici.

C’è il collega che vive la giornata in ufficio senza alcun affanno o gioia, in perfetta apatia. La sua pausa pranzo dura esattamente quanto deve durare. Non esce mai dai suoi confini di competenze. È un muro di gomma addosso a cui qualsiasi cosa viene rispedita al mittente. Si limita a fare il suo e certe volte nemmeno quello, perché alle 17 in punto, cascasse il mondo, spegne il pc e se ne va.

C’è il collega abituato a mettere tutto in discussione. Il suo scopo non è avere ragione, ma fare polemica. Riesce a discutere anche sulla quantità di ossigeno che deve contenere un ufficio per essere a norma di legge, senza invece rendersi conto che le sue polemiche consumano più ossigeno di una squadra di calcio.