Ultimi ritocchi per le installazioni artistiche in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo

Dopo il successo dell’allestimento delle aiuole di Via Silvio Pellico a Cuneo in collaborazione con "La BOA", ecco che arrivano le colorate installazioni artistiche anche in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo.

Pietre trasformate in simpatici animaletti, fiori e farfalle. Sono in corso gli ultimi ritocchi da parte delle educatrici del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per persone con disabilità “‘Ou Bourc” del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Il progetto “Pietre in fiore” è stato realizzato con il patrocinio del comune di Borgo.

Oggi pomeriggio, giovedì 5 agosto alle 17.30, l'inaugurazione.