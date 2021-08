A Savigliano si realizzeranno 150 treni regionali per Trenitalia

Si realizzeranno anche nello stabilimento Alstom di via Ottavio Moreno a Savigliano i 150 convogli a seguito dell'accordo quadra aggiudicato dal gruppo francese a seguito di una procedura di bando di gara europea, aggiudicata con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

Si tratta di treni elettrici monopiano, bidirezionali, a composizione bloccata e trazione elettrica 3 kV e a media capacità che percorreranno le linee ferroviarie regionali. Oltre allo stabilimento saviglianese - che già ha realizzato per le flotte regionali di Trenitalia i treni Jazz e il Pop - parteciperanno alla commessa gli stabilimenti di Sesto San Giovanni e Bologna.

La commessa - per un valore di 910 milioni - è possibile grazie ai contratti di servizio di lunga durata sottoscritti da Trenitalia con le singole regioni.

"L’Accordo Quadro - si legge nella nota di Trenitalia - prevede un minimo garantito di 38 treni. Oltre a continuare ad abbassare l’età media della flotta, i

treni di nuova concezione consentono di migliorare significativamente la qualità del viaggio, rispondendo concretamente alle esigenze delle persone che scelgono il treno regionale per i propri spostamenti di lavoro, studio, svago e turismo."



I convogli di nuova generazione saranno dotati dell'innovativo sistema di controllo ERTMS, videosorveglianza e predisposizione per il wi-fi. I nuovi mezzi rispetteranno tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale: riciclabili fino al 97% e con una riduzione di circa il 30% delle emissioni rispetto ai treni precedenti. Raggiungerà la velocità di 160 km/h.



"Inoltre - conclude Trenitalia - si aggiungeranno ai numerosi Rock e Pop già consegnati alle Regioni e al treno Blues che, grazie alla possibilità di utilizzare la trazione elettrica, a diesel e con batterie, contribuirà a un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi del trasporto pendolare italiano."



"Questo accordo - ha dichiarato Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e amministratore delegato di Alstom Ferroviaria - conferma il know-how e le competenze del Gruppo Alstom che fornisce treni all’avanguardia utilizzati ogni giorno in tutta Italia e che conosce a fondo tecnologie, mercati e progetti nel settore ferroviario. La nuova generazione di treni Coradia Stream rappresenta il futuro del trasporto ferroviario regionale italiano. Siamo orgogliosi di contribuire a dare nuovo impulso ad un modello di trasporto regionale green, all’avanguardia e in linea con gli obiettivi nazionali in materia di transizione ecologica".