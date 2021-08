All'ospedale di Verduno non ci sono più pazienti ricoverati per Covid

Una bellissima notizia. All'ospedale di Verduno non ci sono più pazienti ricoverati a causa del Covid. Né in terapia intensiva né nei reparti di media intensità.

I dati si riferiscono ad oggi 6 agosto. Già quelli della scorsa settimana erano ottimi, con un solo ricoverato non in terapia intensiva.

In questo momento, nel nosocomio sono 175 le persone ricoverate, 6 in terapia intensiva, ma non per patologie collegate alla pandemia.

Nell'Asl CN2 sono 85.918 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre hanno ricevuto la prima dose 109.514.