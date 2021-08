Anche a Peveragno si esibisce il "Green Pass", tra dubbi e obbligatorietà

"La presentazione del "Green Pass" all'ingresso di questo locale è esclusivamente volontaria e per nessuna ragione viene richiesta forzatamente ai clienti nel rispetto della vigente norma sulla privacy. Questo perché nel "Green Pass" sono contenute informazioni sensibili che vanno oltre a quelle strettamente necessarie per accedere al locale. Pertanto obbligarne l'esibizione comporta violazione della Legge nr. 196 del 30 giugno 2003 che sostituisce la Legge nr. 675 del 31 dicembre 1996".

Si legge così su un foglio appeso alla porta d'ingresso del bar "da Vola" a Peveragno, comparso nella mattinata di oggi (venerdì 6 agosto), allo scattare dell'obbligo di presentazione - per potersi sedere al chiuso in bar e ristoranti - della "certificazione verde".

"Ci sembra assurda l'introduzione di questa nuova misura adesso che le vaccinazioni sono ancora in corso - dicono dal locale - . Il nostro compito è quello di accogliere il cliente e servirlo, non domandargli informazioni personali che potrebbe anche non essere intenzionato a rilasciare pubblicamente. Dopo tutto quello che abbiamo dovuto sopportare in questi mesi, ora, si torna nuovamente a mettere gli esercenti in difficoltà: supereremo anche questa".

Intanto, a poca distanza, è comparso un altro messaggio questa volta sulla lavagnetta fuori dallo storico bar "da Val", in piazza Santa Maria: "Importante avviso! Se non sei in regola con i vaccini... all'interno non ti puoi sedere. Altrimenti... se non ti uccide il Covid... ci pensa il titolare".