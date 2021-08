Comune e Santuario insieme per la promozione di Valmala

Ieri, 5 agosto, nel giorno della festa del santuario della Madonna della Misericordia, il sindaco, Marco Gallo, e il vescovo della diocesi di Saluzzo, Cristiano Bodo, hanno sottoscritto una convenzione fra i due enti che mira a unire gli intenti per la promozione del territorio.

In particolare, il documento definisce come prioritaria la riqualificazione delle aree pubbliche adiacenti al santuario, secondo i contenuti dello studio di fattibilità già predisposto dal Comune, che prevede una spesa complessiva di 595.000 euro, da suddividere in tre lotti da realizzarsi in 36 mesi.