Crosetto: “Io vaccinato con doppia dose, ho contratto la variante Delta del Covid. E sono stato malissimo”

“Sono stato vaccinato ma ho contratto ugualmente il Coronavirus, nella variante Delta. E sono stato malissimo”.

Con questo twitter, l’ex deputato Guido Crosetto, cofondatore del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, del quale ora è coordinatore, ha reso nota la sua positività al Covid. Ed ha scatenato le polemiche.

Il politico cuneese ha raccontato di aver ricevuto la doppia dose di vaccino Pfizer ma di essersi ammalato comunque nel mese di aprile.

“Ho fatto 2 dosi Pfizer - ha scritto -. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò Il green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax".

Immediata la replica del virologo Roberto Burioni che ha cinguettato: "Non sappiamo cosa significhi il 'sono stato malissimo' di Guido Crosetto, ma il fatto che una persona a rischio come lui sia qui a porsi domande (legittime) potrebbe essere possibile grazie all’efficacia del vaccino, e grazie al fatto che non è un novax".