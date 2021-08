Cuneo, Boselli in visita al Cerialdo: "Con più attenzione, si possono risolvere molti problemi"

"Negli anni le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di rimediare a quella che fu l’edificazione di una zona concepita come dormitorio, senza spazi pubblici e di socializzazione. Molte cose importanti sono state realizzate e bene. Grazie anche al Comitato di quartiere".



Descrive così il quartiere di Cerialdo di Cuneo il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per la lista "Indipendenti" Giancarlo Boselli, che ieri (giovedì 5 agosto) ha realizzato un sopralluogo assieme al professor Gerardo Pintus e alla dottoressa Simona Ventura.



"Restano problemi che con più impegno e attenzione sono sicuramente risolvibili - ha sottolineato Boselli nel proprio post su Facebook - . A partire dalle soluzioni al problema della strada che va verso Passatore, percorsa ad alta velocità e per la quale occorre un intervento urgente nel modo più adeguato perché rappresenta senz’altro un pericolo rilevante. Occorre più attenzione alla zona delle case popolari che come vedete dalle foto sono gravemente dimenticate. ATC NON FA MANUTENZIONE ma ha realizzato gli sfiatatoi per garages vuoti e inutilizzati, che sembrano bare".



Boselli descrive quest'area come una zona "in cui rischia di prevalere emarginazione e chiusura in se stessa da parte di chi è ospitato in situazioni difficili": "Di questo ci aspettiamo che si renda conto pubblicamente. Anche qui manca la presenza visibile dei controlli di Polizia Locale. Mancano momenti di cultura e musica. Il mio impegno se sarò Sindaco sara attento e volto alla soluzione di queste richieste".