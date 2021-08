Gaiola in lutto: è scomparso Germano Bruna

Gaiola in lutto per l'improvvisa scomparsa di Germano Bruna.



Classe 1941, consigliere comunale - eletto nella tornata del 2019 - ed ex titolare dell'omonima macelleria nel paese, lascia la moglie Marilena, i figli Roberto e Stefano e i famigliari tutti.



I funerali si terranno domenica 8 agosto alle 16, con partenza della salma dall'ospedale Santa Croce di Cuneo.



"Insieme all'amministrazione ci stringiamo intorno alla famiglia Bruna nelle più sentite condoglianze - ha commentato il sindaco di Gaiola Paolo Bottero - . Voglio ricordarlo come una persona capace di dare fiducia, perché credeva nelle possibilità del suo paese. Così è stato per me un prezioso collaboratore, che attraverso la sua esperienza mi ha permesso fin da subito di comprendere le necessità più importanti di Gaiola. Da questa sera una stella in più brillerà sul nostro cielo. Grazie Germano".