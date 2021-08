Green pass obbligatorio, a Mondovì servirà anche per la Mostra dell'Artigianato Artistico [VIDEO]

Scatta l'obbligo di esibire il green pass per sedersi al chiuso in bar e ristoranti e per accedere a piscine, musei, teatri, biblioteche e diverse altre attività.

Se da un lato la "carta verde" si spera scongiuri nuove chiusure e lockdown, dall'altra il sentimento che si respira è quello della rassegnazione. A Mondovì pochi hanno voglia di commentare, la maggior parte stringe i denti sperando solo di poter finalmente riprendere a lavorare con un po' di continuità.

"Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Le norme cambiano in continuo e ora tocca a noi fare da controllori".

Commercianti ed esercenti che, da oggi venerdì 6 agosto, dovranno verificare il possesso del certificato vaccinale dei loro clienti, si sentono lasciati soli dal Governo che li investe, di fatto, di una nuova incombenza.

"C'è un po' di trambusto" - spiega Mattia Germone, Presidente dell'Associazione "La Funicolare" - "Si poteva pensare a un sistema di controllo diverso, sollevando i commercianti da questo compito perché, in un momento come questo, in cui risulta difficile assumere più personale, gestire nelle ore di maggior afflusso anche la verifica dei green pass diventa davvero complicato".

A Mondovì la maggior parte degli esercenti al momento, grazie al bel tempo e ai dehors, ha accolto i clienti negli spazi esterni, ma come sarà con l'arrivo dell'autunno?

Le nuove norme impongono poi anche controlli sui grandi eventi all'aperto e così ecco che arriva anche la riorganizzazione per lo svolgimento della Mostra dell'Artigianato Artistico che svolgerà a Piazza dal 12 al 16 di agosto.

"Ci saranno tre punti di controllo e uno stand su piazza Maggiore dove accreditarsi: le persone munite di green pass riceveranno un braccialetto (di colore diverso per ogni giorno della manifestazione, ndr), con cui potranno accedere a tutti i siti della mostra e alle attività di somministrazione nell'area".

L'obbligo di esibire il Green pass varrà inoltre anche per accedere alla biblioteca comunale. Dall'obbligo sono esclusi i bambini e ragazzi fino ai 12 anni di età e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Continuerà ad essere attivo il servizio di richieste prestito anticipata tramite modulo online, e per il semplice ritiro di tali richieste non sarà necessario esibire la certificazione, mentre per le restituzioni sarà necessario utilizzare il box presente in prossimità del banco prestito della biblioteca civica.