Il Piemonte continua ad avere valori da zona bianca. Parametri in aumento, ma non sostanziale

La Regione ha diffuso nella serata di ieri, giovedì 4 agosto, il pre-report relativo alla settimana 26-1 agosto. I numeri indicano un andamento pandemico in aumento su quasi tutti i parametri a parte l'occupazione dei posti letto di pazienti Covid (dato invariato).



Nonostante questo l'incremento resta contenuto con un basso impatto e mantiene la Regione in zona bianca.

Per quanto riguarda i ricoveri il tasso di occupazione dei posti letto resta all'1%, dato invariato rispetto alle tre settimane precedenti. Leggerissimo incremento per quanto riguarda le terapie intensive da 0 a 1%.

Aumenta il numero di nuovi casi segnalati, ma in misura minore rispetto al precedente periodo preso in esame.

Lo stesso discorso vale per Rt puntuale calcolato sulla data di inizio dei sintomi. Si passa da 1,81 a 1,93. La percentuale di positività che calcola gli abitanti piemontesi positivi al Covid-19 rispetto agli screening effettuati aumenta di un punto percentuale. Passando dall'1% al 2%.



La Regione inoltre segnala un aumento dei focolai attivi, così come i nuovi focolai e le persone non collegate a catene di trasmissione note.