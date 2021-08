"Per incontrarci ancora", il progetto Arci Bra Uni-Tre selezionato nel bando di Crowdfunding di Fondazione Crc

Per incontrarci ancora è il progetto di Arci Bra Uni-Tre finalizzato ad allestire gli spazi della nuova sede dell’associazione in cui promuovere incontri, iniziative culturali e momenti di socialità. L’iniziativa fa parte dei 15 nuovi progetti selezionati nell’ambito della Misura 1 dedicata agli Enti del Terzo Settore del Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola”, promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono. Il progetto è stato selezionato al termine di un percorso di formazione e di accompagnamento, a cura di Rete del Dono, che ha permesso di acquisire le competenze necessarie per realizzare una raccolta fondi di successo e con un impatto per la comunità di riferimento.

Per incontrarci ancora ha l’obiettivo di sostenere il diritto alla cultura, coinvolgendo tutte le fasce generazionali del territorio, attraverso la promozione di spazi di condivisione e di confronto. Fattore imprescindibile è avere un luogo dedicato, per questo motivo Arci Bra ha realizzato una nuova sede e oggi ha bisogno dei fondi per allestirla al meglio, così da rendere davvero la cultura accessibile a tutti.

Per ulteriori informazioni, per donare e per seguire l’andamento del crowdfunding:

https://www.retedeldono.it/it/arci-bra/per-incontrarci-ancora

La chiusura della campagna legata al Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola” è prevista per il 30 settembre: dopo tale data Fondazione CRC raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo di 5 mila euro. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione delle donazioni raccolte, la Fondazione coprirà tutti i costi di utilizzo della piattaforma e di commissione sulle singole donazioni.

ARCI BRA UNI-TRE

Arci Bra Uni-Tre è un’associazione di promozione sociale nata da un'autentica passione per l’insegnamento e volta a dare un’offerta formativa completa all’interno dei servizi che Arci Bra propone sul territorio

IL BANDO CROWDFUNDING

La prima edizione del Bando Crowdfunding, promossa sperimentalmente nel 2020, ha sostenuto 10 campagne di crowdfunding che, nel corso di 3 mesi, hanno raccolto in totale 82.626 euro, grazie a 1134 donazioni. A questi, la Fondazione CRC ha aggiunto 50 mila euro come “bonus” per coloro che hanno saputo centrare l’obiettivo di raccolta prefissato a inizio progetto. Per scoprire i progetti sostenuti. Per l’edizione 2021, la Fondazione ha aggiunto una nuova misura dedicata alle scuole (scuole dell’infanzia statali o paritarie, scuole primarie statali o paritarie e scuole secondarie di primo grado statali o paritarie) con sede in provincia di Cuneo: il bando è aperto ed è possibile candidarsi entro il prossimo 20 settembre.