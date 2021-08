Raccolti 175mila euro da campagna di crowdfunding per la ricostruzione post-alluvione a Limone

Grazie alla campagna di crowfunding promossa dal Comune di Limone Piemonte in seguito all’alluvione dell’ottobre scorso, nel 2020 sono stati raccolti 175mila euro.



Di questi, circa 97mila euro sono stati donati al Comune tramite bonifico bancario sul conto dedicato all’emergenza, mentre i restanti 78mila euro derivano dalla campagna “together4limone” pubblicata da Rebecca Viale, vicesindaco del Comune di Limone Piemonte, in accordo con i colleghi della maggioranza.



Le risorse sono andate a coprire le spese affrontate dal Comune negli interventi più urgenti resi necessari dagli eventi alluvionali: circa 6.600 euro sono stati utilizzati per l’aiuto immediato agli sfollati, tramite l’acquisto di generi alimentari e pacchi spesa, bombole gas per cucine da campo, noleggio di bagni chimici, sistemazione in albergo. La parte restante è stata utilizzata per interventi di somma urgenza e indifferibili sul territorio, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, come il ripristino degli alvei dei fiumi, la rimozione di alberi e macerie dalle aree di pertinenza fluviale e il consolidamento spondale, ecc.



Dei 175mila euro raccolti tramite le donazioni e provvisoriamente utilizzati dal Comune nel 2020 per sopperire agli interventi di somma urgenza, circa 173mila euro rientreranno nei prossimi mesi nelle casse comunali tramite fondi già stanziati dallo Stato (i 2000 euro non rimborsabili sono quelli spesi definitivamente nei primi giorni del post alluvione per l’acquisto di generi alimentari e pacchi spesa, bombole gas). Non appena i contributi statali saranno resi disponibili, sarà cura del Comune di Limone ricollocare le risorse ricevute tramite donazioni totalmente per la ricostruzione di un tratto della Via Romana.



La campagna di raccolta fondi online, consultabile al link www.gofundme.com/f/aiuti-per-limone, verrà chiusa ufficialmente il 31 agosto 2021. Resterà, invece, attivo il conto dedicato all’emergenza e gestito direttamente dal Comune. Sarà, quindi, possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT40L0306946752100000300005, intestato al Comune di Limone Piemonte, indicando la causale “Emergenza alluvione 2020”.