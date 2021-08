Rifreddo chiude un’Estate ragazzi dei record

Si sono concluse le attività dell’Estate ragazzi rifreddese.

Un periodo di quattro settimane che hanno visto circa 125 bambini trascorrere momenti di gioco e creatività presso i locali dell’oratorio parrocchiale e della scuola dell’infanzia di Rifreddo.

I ragazzi sono stati seguiti da due coordinatori, Elia e Alessandra, nove educatori e 15 animatori, sotto la supervisione di don Angelo e durante le settimane si sono susseguite giornate di giochi all’aperto, laboratorio creativi, camminate sul territorio e giornate in piscina, ma anche mattinate dedicate ai compiti e passeggiate naturalistiche con l’associazione Vesulus, pomeriggi di Beach Volley con il Volley Valle Po e di primo soccorso con la Croce verde di Saluzzo.

“A nome mio - afferma il vicesindaco Elia Giordanino - e di tutti gli organizzatori ringrazio la Parrocchia e don Angelo per la disponibilità: ogni anno grazie alla collaborazione tra Comune e Parrocchia si riescono a svolgere l’Estate ragazzi per i ragazzi delle elementari e delle medie e l’Estate bimbo per i bambini della scuola dell’infanzia e quest’anno abbiamo raggiunto il massimo degli iscritti, 125 durante le quattro settimane, che comprendono bambini e ragazzi da Rifreddo, Martiniana Po, Gambasca, a cui si aggiungo anche alcuni di Revello ed Envie.

Questo rimarca la grande collaborazione presente tra le varie parrocchie e amministrazioni, oltre all’importanza di fare rete tra le piccole realtà nell’organizzazione di attività”.

Si ringraziano inoltre il comune di Rifreddo ed i comuni di Martiniana Po e Gambasca, il Parco del Monviso per i laboratori naturalistici di Vesulus, il Volley Saluzzo per la disponibilità dei locali degli impianti sportivi, la dirigente scolastica Maria Angela Aimone per la concessione dei locali della scuola dell’infanzia, la squadra Aib e Protezione civile di Rifreddo per il supporto alle camminate e alla biciclettata, “La Fattoria” di Bernardi Paolo di Rifreddo per la visiera dei bimbi dell’estate bimbo, il Volley Valle Po, la Croce verde di Saluzzo, Autolinee Allasia, Tuttonatura e “L’Angel Ranch” di Rifreddo.